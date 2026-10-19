Phường Cửa Nam kể chuyện di sản Hà Nội bằng âm nhạc và công nghệ số

Chương trình có sự tham gia của nhạc sĩ Dương Thụ cùng các nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang, nghệ sĩ Cảnh Trần, Phương Thảo, Lan Quỳnh, Trường Linh.

Nhạc sĩ Dương Thụ và Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam (ngoài cùng bên trái) chia sẻ trước giờ livestream

Đây là sự kiện thứ 11 nằm trong chuỗi hoạt động “Sound of Heritage – Chamber Music Salon”. Điểm nhấn của chương trình là việc kết hợp không gian kiến trúc biệt thự mang dấu ấn lịch sử với hình thức truyền thông trực tuyến trên các nền tảng số, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Chia sẻ về những ký ức với Hà Nội, nhạc sĩ Dương Thụ cho biết điều ông nhớ nhất là tuổi thơ nhiều gian khó. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình, từ nhỏ ông đã phải lao động bằng nghề đẩy xe ba gác, đi qua các khu chợ từ bến phà Đen, có khi vượt cầu Long Biên, sang tận Châu Quỳ… Những con phố rợp bóng cây, những làn gió khi đi qua sông Hồng đã in sâu trong ký ức của người nhạc sĩ.

Chương trình mang đến các tác phẩm âm nhạc kinh điển của Liszt, Mozart, Puccini, Rossini cùng những ca khúc nổi tiếng về Hà Nội, qua phần trình diễn của nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang với Những năm tháng hành hương.

Ở phần thanh nhạc, ca sĩ giọng nam trung Cảnh Trần trình diễn Trước giờ ly biệt, Khúc ca khiêu tảo, Người Hà Nội. Ca sĩ giọng nữ trung Phương Thảo thể hiện Trăm mối tơ lòng (trích vở opera Đám cưới Figaro), Trách cứ tình nhân, Hướng về Hà Nội.

Trong khi đó, ca sĩ giọng nữ cao Lan Quỳnh mang đến Đừng run rẩy, hỡi con yêu (trích vở opera Cây sáo thần), Bài ca Hà Nội; ca sĩ giọng nam cao Trường Linh trình diễn Trái tim vô tình, Mong về Hà Nội…

Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang

Chương trình “Ký ức Hà Nội – Những câu chuyện kể bằng âm nhạc” được livestream trực tiếp trên Facebook và TikTok. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực văn hóa, di sản kiến trúc và nghệ thuật biểu diễn, từng bước hình thành các sản phẩm văn hóa có giá trị sáng tạo, sức lan tỏa và khả năng kết nối với các hoạt động dịch vụ, du lịch văn hóa.

Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết, với trăn trở làm sao để không gian di sản trên địa bàn thực sự sống trong lòng nhân dân và du khách, buổi biểu diễn âm nhạc đầu tiên đã được tổ chức vào tháng 10.2025. Khán giả đến đây không chỉ để nghe nhạc mà còn có cơ hội tiếp cận với di sản và các giá trị di sản. Nhạc sĩ Dương Thụ đã đồng hành cùng chương trình suốt 1 năm qua.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình

“Hà Nội có nhiều cơ chế, chính sách để các cấp cơ sở phát triển công nghiệp văn hóa. Phường Cửa Nam có điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực này nhờ sở hữu nhiều thiết chế văn hóa, di sản trên địa bàn, trong đó có ngôi biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo.

Tháng 9.2026, phường đã ban hành quyết định về thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Đây là cơ hội để phường cùng các nghệ sĩ, chuyên gia văn hóa, kiến trúc đồng hành, hỗ trợ đánh thức các không gian di sản. Thời gian tới, không chỉ biệt thự 49 Trần Hưng Đạo mà nhiều không gian khác, như Phố sách, cũng sẽ được khai thác, tổ chức thêm các hoạt động, chương trình văn hóa có ý nghĩa”, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam nhấn mạnh.

Thông qua chuỗi hoạt động, phường Cửa Nam tiếp tục cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số, xây dựng các không gian văn hóa sáng tạo, phát huy lợi thế của khu vực trung tâm Thủ đô. Đồng thời nghiên cứu kết nối hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm di sản và truyền thông số với phát triển kinh tế đêm.

Các nghệ sĩ cùng các đại biểu giao lưu

Chương trình kỳ vọng góp phần tạo thêm sức sống cho các không gian văn hóa của phường, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và các đơn vị sáng tạo, từng bước đưa di sản trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Từ những không gian di sản giàu bản sắc, phường Cửa Nam đang từng bước kiến tạo những sản phẩm văn hóa sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại; khẳng định vai trò của văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển.