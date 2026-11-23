Trạm di sản với chủ đề “Lụa và không gian văn hóa” được tổ chức trong không gian biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm thông tin, sự kiện là hoạt động văn hóa có ý nghĩa, góp phần kết nối những giá trị di sản kiến trúc với nghệ thuật truyền thống, đưa các sản phẩm văn hóa sáng tạo đến gần hơn với công chúng.

Trong bối cảnh thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản không chỉ dừng lại ở gìn giữ những công trình, hiện vật hay các giá trị vật thể, mà còn cần được tiếp cận bằng những phương thức sáng tạo, gần gũi với đời sống đương đại.

Bà Trịnh Ngọc Trâm nhấn mạnh, di sản cần được đánh thức, được kể lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và được lan tỏa thông qua những trải nghiệm văn hóa thiết thực. Xuất phát từ định hướng đó, chương trình Trạm di sản “Lụa và không gian văn hóa” được tổ chức với mong muốn tạo nên một điểm gặp gỡ giữa di sản kiến trúc, nghệ thuật thủ công truyền thống và thời trang đương đại.

Các người mẫu trình diễn hai bộ sưu tập áo dài "Sen an" và "Thu cúc" của nhà thiết kế Lamay. Ảnh: PV

Lụa từ lâu đã trở thành một biểu tượng của văn hóa Việt Nam, kết tinh sự khéo léo, tinh tế và tâm hồn của người Việt qua nhiều thế hệ. Từ chất liệu truyền thống đó, những tà áo dài được sáng tạo, cách tân nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, thanh lịch và bản sắc dân tộc. Sự kết hợp của nghệ thuật lụa và trình diễn áo dài trong không gian biệt thự cổ không chỉ tạo nên một trải nghiệm thẩm mĩ đặc biệt, mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kết nối di sản với đời sống văn hóa hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam mong muốn mỗi không gian di sản sẽ không chỉ là nơi để tham quan, chiêm ngưỡng mà còn trở thành không gian sáng tạo, nơi các giá trị truyền thống được tiếp nối, được làm mới và lan tỏa đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày và trải nghiệm các hoạt động văn hóa được bố trí tại chương trình. Ảnh: PV

Thời gian tới, UBND phường Cửa Nam tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; từng bước hình thành và phát triển các không gian văn hóa sáng tạo, các điểm trải nghiệm gắn với kiến trúc, nghệ thuật, thủ công truyền thống và du lịch văn hóa. Địa phương xác định, công tác phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền mà cần có sự chung tay của cộng đồng, các nghệ nhân, nghệ sĩ, doanh nghiệp, các tổ chức sáng tạo và mỗi người dân. Chính sự đồng hành đó sẽ tạo nên sức sống cho di sản, giúp những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững của phường Cửa Nam.

Tại chương trình, các đại biểu đã thưởng thức màn trình diễn hai bộ sưu tập áo dài “Sen an” và “Thu cúc” của nhà thiết kế Lamay, với sự phối hợp của Khoa Thiết kế thời trang, Trường Đại học Kiến trúc.