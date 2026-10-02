Phường Cửa Nam công bố quyết định về tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn thuộc UBND

Ban Thường vụ Đảng ủy phường chúc mừng các đồng chí cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: PV

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Phí Hoàng Sơn đã công bố quyết định của HĐND phường. Theo đó, UBND phường sẽ có 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội. Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Trịnh Ngọc Trâm đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, ông Vũ Tuấn Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; bà Phạm Ngọc Thúy giữ chức vụ Trưởng Phòng Nội vụ - Tư pháp; ông Nguyễn Hồng Dũng giữ chức vụ Trưởng Phòng Kinh tế; ông Trần Thượng Duy Linh giữ chức vụ Trưởng Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; bà Phan Thị Kim Ngân giữ chức vụ Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội. Dịp này UBND cũng bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy phường trao quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Phòng Văn hoá - Xã hội. Ảnh: PV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Phan Thị Kim Ngân thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo phường đã tin tưởng, xem xét, giao nhiệm vụ. Đây là niềm vui, niềm vinh dự đối với mỗi cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước tổ chức, tập thể và nhân dân. Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo phường; sự phối hợp, chia sẻ của các phòng, ban, đơn vị; đặc biệt là sự tin tưởng, đồng hành và trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức trong phòng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường đề nghị UBND phường, các phòng chuyên môn và các đồng chí cán bộ mới được bổ nhiệm khẩn trương ổn định tổ chức, chủ động thích ứng với vị trí công tác mới, hoàn thành bàn giao tài sản, tài liệu, hồ sơ công việc; điều chỉnh, phân bổ lại dự toán ngân sách năm 2026; rà soát lại nhiệm vụ trọng tâm quý 4 cũng như cả năm 2026, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Đại diện các đơn vị bàn giao tài liệu, hồ sơ sau khi thành lập, tổ chức lại các phòng. Ảnh: PV

Đồng chí lưu ý UBND phường chỉ đạo rà soát, ban hành quy chế làm việc đảm bảo phương châm “6 rõ”, phân công lãnh đạo UBND phường phụ trách theo dõi các phòng chuyên môn. Song song đó giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính và đoàn kết nội bộ; tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn và các cơ quan, đơn vị đảm bảo hoạt động trơn tru, hiệu quả với tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc trễ hạn giải quyết hồ sơ hành chính của người dân và doanh nghiệp.