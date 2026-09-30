Phường Cửa Nam: Chú trọng công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường (ngoài cùng bên phải) và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn phường Cửa Nam Trần Kim Huyền đã triển khai các văn bản của Trung ương, thành phố và tuyên truyền, hướng dẫn về việc thành lập, tổ chức, hoạt động của Công đoàn cơ sở. Qua đó giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn; quyền lợi của đoàn viên, người lao động cũng như trình tự, thủ tục thành lập Công đoàn cơ sở.

Chủ tịch Công đoàn phường nhấn mạnh, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Việc thành lập tổ chức Công đoàn không chỉ góp phần chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trao quyết định thành lập 2 Công đoàn cơ sở phường Cửa Nam. Ảnh: PV

Đại diện các doanh nghiệp đã nêu nhiều ý kiến liên quan đến điều kiện, trình tự thành lập Công đoàn cơ sở; công tác phát triển đoàn viên; kinh phí Công đoàn; quyền lợi của đoàn viên; phương thức hoạt động của Công đoàn tại doanh nghiệp... và được đại diện Công đoàn phường Cửa Nam chia sẻ, giải đáp ngay tại chương trình.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Thị Thu Thủy lưu ý, việc xây dựng tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp cần được nhìn nhận không chỉ là nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, mà còn là giải pháp góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đồng hành cùng doanh nghiệp và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Thị Thu Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Trong thời gian tới, đồng chí Phạm Thị Thu Thủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tiếp tục quan tâm lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; coi đây là một nội dung trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Với Công đoàn phường Cửa Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường yêu cầu cùng với thành lập mới, phải nâng cao chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở; không vì đảm bảo chỉ tiêu về số lượng mà bỏ qua chất lượng. Cùng với việc phát triển theo bề rộng phải chú trọng đến chiều sâu, để tổ chức Công đoàn phải thực sự là nơi người lao động tìm đến khi cần được tư vấn, hỗ trợ, đại diện và bảo vệ quyền lợi; đồng thời là cầu nối để doanh nghiệp và người lao động đối thoại, hợp tác, cùng giải quyết những vấn đề phát sinh.