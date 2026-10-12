Phường Cửa Nam cam kết đồng hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: PV

Thông tin tại cuộc gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường cho biết, địa phương là địa bàn nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô, có bề dày lịch sử, văn hóa, có truyền thống phát triển thương mại, dịch vụ và tập trung nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Đây là những lợi thế quan trọng để địa phương phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Trong quá trình xây dựng và phát triển của phường, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh luôn là một lực lượng quan trọng, có những đóng góp trực tiếp, thiết thực và ngày càng rõ nét.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều thách thức, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số nhưng các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đã nỗ lực vượt khó, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Thị Thu Thủy (ảnh trên) và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quốc Hoàn chúc mừng các doanh nghiệp nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: PV

Đến ngày 30-9-2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường đạt trên 27 nghìn tỷ đồng (bằng khoảng 115% kế hoạch giao); ước thực hiện cả năm vượt dự toán 5 nghìn tỷ đồng.

"Kết quả này phản ánh sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và hộ kinh doanh trên địa bàn. Đóng góp của doanh nghiệp đối với phường Cửa Nam còn là những việc làm được tạo ra, người lao động có thu nhập ổn định; tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội và hơn nữa hình ảnh, thương hiệu còn góp phần tạo nên diện mạo thương mại, dịch vụ sôi động của một phường trung tâm của Thủ đô", Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường cho hay.

Thời gian tới, phường Cửa Nam xác định phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao là một trong những định hướng trọng tâm; gắn phát triển kinh tế với khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa, tiềm năng du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam mong muốn các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và tinh thần năng động, sáng tạo; mạnh dạn đầu tư, đổi mới phương thức kinh doanh, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh. Địa phương hướng tới xây dựng một môi trường mà ở đó doanh nghiệp được tôn trọng, được lắng nghe, được tạo điều kiện phát triển bình đẳng, đúng quy định của pháp luật; đồng thời doanh nghiệp cũng thấy rõ trách nhiệm và niềm tự hào khi được đóng góp vào sự phát triển của phường Cửa Nam.

Tại cuộc gặp mặt, lãnh đạo phường Cửa Nam đã trao biểu trưng tri ân các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn.