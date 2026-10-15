Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Quốc Hoàn tặng hoa chúc mừng cô giáo Trịnh Thị Hằng. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu đã theo dõi phóng sự “Phường Cửa Nam - Dấu ấn từ việc làm của những con người bình dị”, để cùng nhìn lại những kết quả nổi bật, những câu chuyện đẹp và những tấm gương góp phần lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước trên địa bàn phường; gặp gỡ một tấm gương tiêu biểu là cô giáo Trịnh Thị Hằng, người đã lựa chọn sự tận tụy với nghề giáo làm hành trình cống hiến, kiên trì gieo những giá trị tốt đẹp bằng tình yêu thương và trách nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam Nguyễn Hoàng Trường cho biết, năm 2026, phường vừa ổn định tổ chức bộ máy, vừa đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, xây dựng đô thị văn minh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Lãnh đạo phường Cửa Nam biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026. Ảnh: PV

Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua yêu nước đã thực sự trở thành động lực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua không chỉ được thể hiện bằng những chỉ tiêu, con số, mà được cụ thể hóa bằng những mô hình thiết thực, những việc làm ý nghĩa.

Bên cạnh các mô hình mới, cách làm sáng tạo, phong trào “Người tốt, việc tốt” phường Cửa Nam đã làm nổi lên nhiều điển hình tiêu biểu. Đó là bà Nguyễn Thị Minh Châu, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 26, nhiều năm dành thời gian, công sức cho những hoàn cảnh khó khăn; bà Phạm Thị Thu, hằng tuần lặng lẽ đặt những phần quà nhỏ kèm lời nhắn yêu thương tại trạm xe buýt Trần Hưng Đạo và khu vực Bệnh viện 108; bà Trần Thị Bích Thủy ở phố Lý Thường Kiệt, 16 năm qua, sáng thứ Ba nào cũng mang cháo, sữa tới cho bệnh nhân Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Hay như tấm gương của cô giáo Vũ Phương Liên, sau 30 năm đứng lớp, vẫn đều đặn mở lớp tiếng Anh miễn phí vào thứ Bảy hằng tuần cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cửa Nam thông tin thêm, năm 2026 địa phương đã khen thưởng 52 gương người tốt, việc tốt; trong đó có 3 gương tiêu biểu được thành phố khen thưởng. Những tấm gương có thể khác nhau về lĩnh vực, hoàn cảnh, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: Làm việc bằng trách nhiệm, sống bằng sự sẻ chia và luôn hướng tới cộng đồng.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành trong phường thời gian tới chú trọng phải khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp - công nhân môi trường, giáo viên, chiến sĩ công an, tổ trưởng tổ dân phố, người cao tuổi, học sinh; Không chờ đến cuối năm mới khen, việc tốt đến đâu, ghi nhận đến đó; Đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số; lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.