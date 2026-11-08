Phường Chương Mỹ cần nguồn lực nâng chất đô thị

Hạ tầng vừa thiếu vừa yếu

Người dân tổ dân phố Đồng Nanh (phường Chương Mỹ) biến mặt kênh dẫn nước N7 thành chợ dân sinh. Ảnh: Kim Nhuệ

Sau hơn một năm lên phường, nhiều khu dân cư ở phường Chương Mỹ như Đồng Nanh, Quyết Tiến… vẫn mang dáng dấp nông thôn, với hệ thống hạ tầng còn thiếu đồng bộ. Những trục đường chính trong khu dân cư nhỏ hẹp, có đoạn không đủ cho hai ô tô con tránh nhau. Mặt đường bê tông nham nhở vết rạn nứt, bên cạnh là những rãnh thoát nước thải sinh hoạt lộ thiên.

Ở Chúc Sơn và Đại Yên, một số trục đường chính mới được đầu tư có nền cao hơn ngõ cũ, nên khi mưa lớn, nước lại dồn xuống gây úng ngập. Theo phản ánh của người dân, riêng Chúc Sơn còn gần 10 tuyến ngõ, Đại Yên còn hơn 20 tuyến ngõ chưa được đầu tư rãnh thoát nước và trải bê tông nhựa. Bà con mong việc sửa đường được tính cùng với hướng tiêu nước, để đường khang trang hơn mà nhà cửa, ngõ xóm cũng bớt ngập.

Đường phục vụ sản xuất cũng khiến người dân trăn trở. Tại Chúc Ngọc, theo bà con, từ đợt dồn điền đổi thửa năm 2012 đến nay, một số tuyến đường nội đồng vẫn chưa được nâng cấp. Đến vụ gặt, có đoạn xe cơ giới không vào được, người dân phải chở lúa từng chuyến bằng xe máy.

Ở Bình Sơn, đoạn đường đất bà con góp tiền đổ cấp phối từ năm 2010 nay đã sụt lún, lồi lõm. Cùng với đường dân sinh khu Ao Họ, đây là đoạn người dân mong phường sớm bố trí vốn cải tạo.

Đáng lo hơn là khoảng 500m đường bê tông dọc kênh Đồng Mô, kết nối phường Chương Mỹ với xã Hưng Đạo, nhiều đoạn đất bên dưới bị nước khoét thành hàm ếch, ăn sâu quá nửa thân đường. Tổ dân phố Quyết Tiến đã phải rào chắn từ nhiều tháng nay để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đoạn đường dọc kênh Đồng Mô ở phường Chương Mỹ bị khoét thành hàm ếch, ăn sâu già nửa thân đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Ảnh: Kim Nhuệ

Cùng với đường sá, chuyện chợ, chuyện nước sinh hoạt được nhiều người nhắc đến khi nói về cuộc sống ở phường mới. Dọc kênh N7, người bán thịt kê bàn dưới tán ô, những hàng rau bày trên các tấm bê tông che mặt kênh. Mong có nơi mua bán nông sản, thực phẩm, bà con tổ dân phố An Phúc Thành đề xuất tận dụng khu trụ sở cũ của phường Biên Giang làm chợ. Còn tại các tổ dân phố Đại Phẩm, Đại Yên, Phượng Đồng, Phượng Nghĩa, Thụy Dương, nhiều gia đình vẫn chờ đường ống nước sạch về đến khu dân cư.

Ông Tống Bá Cương, người dân địa phương bày tỏ, lên phường, bà con cũng mong đường sá, ngõ xóm dần khang trang. Theo ông Cương, phường quan tâm đầu tư những công trình người dân sử dụng hằng ngày, bà con thấy nơi mình ở đổi thay thì ai cũng phấn khởi.

Cần thêm nguồn lực

Phường Chương Mỹ đã huy động nhiều nguồn lực nhưng chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Ảnh: Kim Nhuệ

Trưởng phòng Kinh tế phường Chương Mỹ Lê Duy Khang thừa nhận, dù đã lên phường nhưng xuất phát điểm về hạ tầng của địa phương còn thấp. Năm 2026, thu ngân sách được giao khoảng 410 tỷ đồng, trong khi nhiệm vụ chi khoảng 721 tỷ đồng. Theo ông Khang, nguồn thu mới đáp ứng hơn một nửa nhu cầu chi, phường vẫn cần thành phố bổ sung cân đối. Vì vậy, việc đầu tư phải có thứ tự ưu tiên.

Từ khi thành lập đến nay, phường đã phê duyệt 55 dự án đầu tư công với tổng vốn khoảng 4.000 tỷ đồng. Việc triển khai các dự án cần được phân kỳ, phù hợp với khả năng bố trí vốn. Riêng các chợ dân sinh, phường đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng rà soát, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục với kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng.

Từ kiến nghị của người dân, phường đang triển khai cải tạo đường ngõ xóm và hệ thống thoát nước tại khu Ngọc Giả cũ, nay thuộc tổ dân phố Chúc Ngọc, có đoạn đường trục chính được nâng cốt tới 80cm. Ở Đồng Sen, việc mở rộng cống, kết nối hệ thống thoát nước khu dân cư được tính cùng dự án đầu tư hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất ở đang lập quy hoạch tổng mặt bằng.

Phường Chương Mỹ đã chỉnh trang một số nhà văn hóa nhưng quy mô nhỏ hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu sau khi sáp nhập các tổ dân phố. Ảnh: Lan Oanh

Với đường dân sinh khu Ao Họ, đoạn đường đất bà con Bình Sơn góp tiền đổ cấp phối và đường nội đồng ở Chúc Ngọc, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường cho biết sẽ phối hợp kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ cấp thiết để đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn tiếp theo. Về nước sạch, phường tiếp tục đôn đốc Công ty Môi trường đô thị Xuân Mai đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu đến hết năm 2027 cấp nước sạch trên toàn địa bàn.

Đối với đề xuất làm chợ ở An Phúc Thành, trụ sở UBND phường Biên Giang cũ đã được thành phố phê duyệt chuyển công năng thành nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP. Phường sẽ nghiên cứu vị trí phù hợp để bố trí trung tâm thương mại kết hợp chợ dân sinh.

Chia sẻ về hướng đầu tư lâu dài, Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ Bùi Mạnh Thắng cho biết, quá trình phát triển đô thị đòi hỏi địa phương thay đổi tư duy đầu tư, khi xem xét làm đường nội đồng, cải tạo kênh mương, phải tính đến quy hoạch sử dụng đất, các trục giao thông và hệ thống thoát nước sẽ hình thành. Quy mô, thứ tự đầu tư gắn với định hướng phát triển của từng khu vực.

Về đoạn đường ven kênh Đồng Mô bị sạt lở, ông Bùi Mạnh Thắng cho biết, phường đã giao phòng chuyên môn kiểm tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án khắc phục để người dân đi lại an toàn.

Phường cũng tập trung nguồn lực cho hạ tầng đô thị, đặc biệt quan tâm trường học. Đầu tư cho giáo dục cần được tính lâu dài, từ cơ sở vật chất đến điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học. Với những công trình chưa thể triển khai ngay, địa phương vẫn phải chủ động chuẩn bị dự án để khi có vốn có thể thực hiện.

Theo ông Bùi Mạnh Thắng, năm 2026, phường đã hoàn thành chỉ tiêu thu 60 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất. So với nhu cầu xây dựng trường học, nhà văn hóa, cải tạo đường sá, số thu này còn hạn hẹp.

Để tạo thêm nguồn lực, cùng với chuẩn bị quỹ đất đấu giá, phường đang rà soát, cập nhật quy hoạch hai khu đô thị với tổng quy mô gần 300ha. Khi triển khai, các dự án sẽ góp phần thay đổi diện mạo Chương Mỹ, đáp ứng nhu cầu nhà ở và tạo thêm nguồn thu đầu tư hạ tầng. Phường cũng đề xuất phát triển hai cụm công nghiệp, tạo mặt bằng cho các cơ sở sản xuất, duy trì làng nghề, giữ doanh nghiệp và việc làm cho người lao động, nhất là những đơn vị sắp hết thời hạn thuê đất.

Để các dự án sớm triển khai, Chương Mỹ cần sự hỗ trợ của thành phố và sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng. Nguồn thu từ đất và phát triển sản xuất, kinh doanh sẽ giúp phường có thêm vốn đầu tư những công trình thiết yếu, từng bước đáp ứng mong mỏi của người dân.