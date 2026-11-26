Tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Ngày hội hiến máu thu hút 150 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn phường tham gia.

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 66 đơn vị máu, chuyển về Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Từ đầu năm 2026 đến nay, phường Chi Lăng đã phối hợp tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên và thu về 157 đơn vị máu.