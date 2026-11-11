Phường Chánh Hiệp đổi mới cách tiếp xúc, đối thoại với nhân dân

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Chánh Hiệp (bìa ngoài cùng bên phải) trao đổi, tiếp xúc cử tri. (Ảnh: PHÙNG SƠN)

Đưa hoạt động tiếp xúc cử tri đến gần dân

Sáng 11/11, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo phường Chánh Hiệp tổ chức gặp gỡ, trao đổi với cử tri trên địa bàn trước kỳ họp thường lệ cuối năm. Hoạt động được triển khai thông qua mô hình “Cà-phê sáng-Trao đổi với nhân dân”, tạo không gian đối thoại gần gũi, giúp người dân trực tiếp phản ánh những vấn đề phát sinh trong đời sống.

Thay vì chỉ tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại hội trường theo chương trình định sẵn, phường Chánh Hiệp chủ động đưa hoạt động gặp gỡ, trao đổi đến từng khu phố. Tại đây, người dân có thể trực tiếp gặp gỡ lãnh đạo địa phương, đại biểu Hội đồng nhân dân và các đơn vị chuyên môn để phản ánh những vấn đề liên quan đến đời sống, sinh hoạt và nhu cầu phát triển tại địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Chánh Hiệp cho biết, mô hình “Cà-phê sáng-Trao đổi với nhân dân” được địa phương xây dựng và triển khai từ năm 2025. Đây là một trong những giải pháp nhằm đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri, chuyển từ việc chờ người dân đến cơ quan hành chính sang chủ động đến với khu dân cư để lắng nghe, tiếp nhận ý kiến.

Theo ông Nguyễn Hữu Thạnh, các buổi tiếp xúc cử tri theo hình thức truyền thống thường được tổ chức tại hội trường, với thời gian và nội dung được bố trí theo chương trình. Trong khi đó, việc gặp gỡ tại khu phố, công viên hoặc những địa điểm gần khu dân cư tạo không gian trao đổi thân thiện, giúp người dân thoải mái hơn khi trình bày những vấn đề quan tâm.

“Thông qua những cuộc gặp gỡ gần gũi, người dân có thể thẳng thắn phản ánh những bất cập trong đời sống, kiến nghị về hạ tầng, môi trường, giáo dục cũng như góp ý đối với công tác quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đây cũng là dịp để đại biểu Hội đồng nhân dân trực tiếp tiếp cận cử tri tại địa bàn phụ trách, nắm bắt đầy đủ hơn những vấn đề phát sinh từ thực tiễn”, ông Nguyễn Hữu Thạnh chia sẻ.

Cử tri Hà Văn Thành đánh giá cao việc chính quyền chủ động đến với khu dân cư thay vì chờ người dân tìm đến trụ sở để phản ánh. “Qua những buổi gặp gỡ, người dân có thể trực tiếp trình bày nguyện vọng, nghe lãnh đạo giải thích và mong muốn những kiến nghị được theo dõi, giải quyết đến nơi đến chốn”, ông Thành chia sẻ.

Cùng quan điểm, cử tri Huỳnh Văn Tám, ngụ khu phố Định Hòa 3 cho rằng, việc lãnh đạo phường và đại biểu Hội đồng nhân dân trực tiếp xuống địa bàn giúp người dân thuận tiện hơn trong việc phản ánh những vấn đề liên quan cuộc sống. Không khí trao đổi thân tình cũng giúp người dân mạnh dạn chia sẻ khó khăn, kiến nghị mà không phải mất thời gian đến trụ sở cơ quan hành chính.

Tại buổi gặp gỡ ngày 11/11, cử tri đã nêu nhiều ý kiến liên quan chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giáo dục và hạ tầng y tế trên địa bàn. Trong đó, người dân kiến nghị quan tâm giải quyết các vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bố trí tái định cư đối với những hộ dân thuộc diện giải tỏa, đền bù tại các dự án.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị tập trung đầu tư xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp nước sạch đến các hộ dân; đồng thời có giải pháp xử lý dứt điểm những dự án bất động sản, dự án nhà ở chậm triển khai, kéo dài nhiều năm trên địa bàn, ảnh hưởng đến quyền lợi và đời sống người dân.

Lắng nghe, đối thoại gắn với trách nhiệm giải quyết kiến nghị

Trao đổi với cử tri, ông Dương Thái Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chánh Hiệp cho biết, lãnh đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn đã tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Theo lãnh đạo phường Chánh Hiệp, đối với những vấn đề có thể xử lý ngay, các đơn vị chuyên môn sẽ trực tiếp trao đổi, giải thích và hướng dẫn người dân. Những kiến nghị cần thêm thời gian xác minh hoặc phải có sự phối hợp của nhiều cơ quan sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng nhân dân phường ghi nhận, tổng hợp, chuyển Ủy ban nhân dân phường xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đáng chú ý, Hội đồng nhân dân phường còn có trách nhiệm theo dõi quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri. Những nội dung người dân đã phản ánh sẽ được cập nhật kết quả thực hiện tại các kỳ họp tiếp theo. Đối với những vấn đề chưa thể giải quyết hoặc cần thêm thời gian, cơ quan có trách nhiệm phải thông tin, giải thích rõ để người dân nắm bắt.

Ông Nguyễn Hữu Thạnh, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Hiệp thông tin, địa phương hiện chú trọng bố trí đại biểu Hội đồng nhân dân về chính khu vực, địa bàn nơi mình ứng cử để tiếp xúc, tiếp công dân tại các khu phố. Qua đó, đại biểu có điều kiện gặp gỡ người dân thường xuyên hơn, nắm bắt trực tiếp những vấn đề phát sinh và theo dõi quá trình giải quyết kiến nghị.

“Các ý kiến của người dân, cử tri đều được ghi nhận bằng văn bản, có báo cáo và hướng xử lý cụ thể. Địa phương cũng chú trọng thông tin lại kết quả giải quyết để người dân biết, theo dõi”, ông Nguyễn Hữu Thạnh nhấn mạnh.

Đối với những kiến nghị liên quan đến phát triển trường lớp, ông Nguyễn Hữu Thạnh cho biết, địa phương đã chủ động khảo sát các vị trí phù hợp, xây dựng kế hoạch và định hướng kêu gọi đầu tư phát triển thêm trường học, ưu tiên những khu vực có đông dân cư. Phường cũng định hướng phát triển thêm trường học liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng.

Lãnh đạo phường Chánh Hiệp xác định những ý kiến góp ý thẳng thắn của người dân, kể cả các phản ánh về hạn chế trong quá trình quản lý, điều hành, là cơ sở quan trọng để địa phương nhìn nhận và điều chỉnh phương thức hoạt động; qua đó, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng những vấn đề dân sinh kéo dài, phát sinh thành các vụ việc phức tạp.

Từ mô hình “Cà-phê sáng-Trao đổi với nhân dân”, phường Chánh Hiệp đang từng bước mở rộng không gian đối thoại giữa chính quyền và người dân. Việc đổi mới phương thức tiếp xúc cử tri không chỉ tạo điều kiện để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm tiếp nhận, theo dõi và giải quyết kiến nghị của các cơ quan chức năng; qua đó, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân, lấy việc giải quyết những vấn đề thiết thực trong đời sống và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.