Ông Nguyễn Văn Ân (đứng ngoài cùng bên trái) tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị đoạn qua thôn Nguyên Hanh, xã Phú Xuyên khối lượng công việc rất lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp và nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, ông Nguyễn Văn Ân luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Ân chia sẻ, Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị là công trình trọng điểm. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án. Với vai tình cảm, trách nhiệm của mình tôi luôn quan tâm, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để đưa ra những biện pháp tuyên truyền phù hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng.

“Qua rà soát trên địa bàn thôn có khoảng 330 hộ dân bị ảnh hưởng, mỗi hộ có những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Do vậy, trong công tác tuyên truyền, tôi không áp đặt một cách máy móc, rập khuôn mà lựa chọn phương án phù hợp với từng hộ gia đình. Qua đó vừa giúp người dân nắm bắt được tầm quan trọng của dự án, vừa hiểu rõ hơn về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định hiện hành để mọi người cùng phối hợp thực hiện”, ông Nguyễn Văn Ân cho biết.

Ông Vũ Văn Ba (đứng bên phải) ở thôn Nguyên Hanh đồng thuận tháo dỡ công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Ảnh: Nguyễn Chương

Điều ghi nhận tại thôn Nguyên Hanh, mặc dù vẫn còn một bộ phận người dân còn có ý kiến khác nhau liên quan đến điều kiện, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất đang tiếp tục được các cấp có thẩm quyền rà soát, xác minh, làm rõ. Vậy nhưng, hiện nay đã có hàng chục hộ đã tự nguyện tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, cơ sở sản xuất, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

“Gia đình tôi có khoảng 67m2 đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Sau khi được chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị và tổ hoà giải tuyên truyền, vận động, tôi đã tự nguyện tháo dỡ công trình phục vụ kinh doanh đồ gỗ để bàn giao mặt bằng trước thời hạn. Bản thân luôn ý thức được rằng, mỗi hộ gia đình đồng thuận, ủng hộ tháo dỡ công trình sẽ góp phần tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công dự án”, ông Vũ Văn Ba ở thôn Nguyên Hanh cho biết.

Dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Nguyên Hanh, xã Phú Xuyên đã có hàng chục hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Ảnh: Nguyễn Chương

Thực tế cho thấy, khi triển khai các dự án có thu hồi đất, đặc biệt là những dự án lớn không ít hộ dân tỏ ra băn khoăn, lo lắng về quyền lợi, tài sản, đất đai, nơi ở cũng như sinh kế lâu dài. Trong đó có những vấn đề xuất phát từ việc chưa nắm rõ chính sách, có những trường hợp do cách hiểu khác nhau về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…dẫn đến phát sinh một số vướng mắc nhất định.

Vậy nhưng, bằng sự tận tụy, trách nhiệm và cách làm dân vận khéo léo, ông Nguyễn Văn Ân đã kịp thời nắm bắt, giải quyết những băn khoăn của người dân một cách thấu tình, đạt lý. Qua đó, giúp mọi người thấu hiểu, chia sẻ, đồng hành, ủng hộ chủ trương chung, không để những băn khoăn trở thành rào cản trong quá trình triển khai dự án.

Không chỉ làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động, ông Nguyễn Văn Ân còn tích cực nêu gương trong thực hiện các phong trào tại địa phương, thường xuyên cập nhật thông tin về tiến độ dự án, kịp thời thông báo đến người dân, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đối với những hộ còn có ý kiến khác nhau về chính sách bồi thường, hỗ trợ được ông giải thích cụ thể giúp người dân hiểu rõ quy định, quyền lợi và trách nhiệm của mình.

“Trong tuyên truyền, giải phóng mặt bằng, với những người cao tuổi, tôi luôn nhẹ nhàng phân tích, chia sẻ bằng tình cảm và sự kính trọng. Với những hộ dân còn băn khoăn, cần phải giải thích, tôi luôn cố gắng tiếp xúc làm rõ từng vấn đề để người dân hiểu đúng, hiểu đủ và tự nguyện ủng hộ chủ trương chung trên tinh thần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định”, ông Nguyễn Văn Ân cho biết.

Ông Nguyễn Văn Ân luôn bám sát địa bàn, mốc thời gian để cùng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu, tiến độ thi công dự án. Ảnh: Nguyễn Chương

Trong công tác giải phóng mặt bằng, sự đồng thuận của người dân luôn là yếu tố quan trọng. Với uy tín, trách nhiệm và sự gần gũi, sẻ chia, ông Nguyễn Văn Ân đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân; phát huy sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng, chung tay thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị.