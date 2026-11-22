Từng là địa bàn phức tạp về ma túy, trước khi thực hiện Nghị quyết 51 của Tỉnh ủy Lào Cai, phường Cầu Thia có tới gần 1 nghìn đối tượng liên quan đến ma túy, 162 người sử dụng trái phép chất ma túy, 36 người nghiện, 39 người quản lý sau cai, trên 400 người nghi sử dụng trái phép chất ma túy và đặc biệt số đối tượng bán lẻ chất ma túy vẫn lén lút hoạt động.

Với nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, đến nay phường Cầu Thia cơ bản đạt các tiêu chí phường không ma túy.

Cùng với công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức phong phú, Công an phường Cầu Thia phối hợp cùng 2 tổ công tác của Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ, xử lý 11 vụ, 26 đối tượng liên quan đến ma túy, đến nay đã khởi tố 11 vụ, 25 bị can, xử lý hành chính 1 đối tượng.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã cung cấp 196 nguồn tin có giá trị; hỗ trợ bắt giữ 7 vụ, 20 đối tượng; lập hồ sơ đưa 32 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức xét nghiệm ma túy đối với gần 2.500 lượt người; trong đó gần 600 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động cho kết quả 100% âm tính.

Nhờ được tuyên truyền, vận động nhiều trường hợp đến Công an phường Cầu Thia, tự nguyện xét nghiệm ma túy.

Qua xét nghiệm phát hiện 52 trường hợp dương tính với chất ma túy, gồm 16 trường hợp phát sinh mới và 35 trường hợp đã có hồ sơ quản lý; đã xử lý hình sự 19 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp và lập hồ sơ đề nghị đưa 32 trường hợp vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hiện có 121 người đang chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Công tác quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với 59 người được duy trì thường xuyên, góp phần hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Công an phường Cầu Thia và cán bộ 2 tổ công tác của Công an tỉnh thường xuyên bám nắm địa bàn.

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay đối chiếu với 3 tiêu chí tại Quyết định 28 của Chính phủ, phường Cầu Thia đã đảm bảo hoàn thành các tiêu chí phường Không ma túy gồm: Không có người hiện đang cư trú trên địa bàn nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy. Không có người hiện đang cư trú trên địa bàn vi phạm pháp luật về ma túy, không có đối tượng bị truy nã do phạm tội về ma túy lẩn trốn trên địa bàn. Không có điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.