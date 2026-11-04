Phường Cầu Kiệu phát động chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

Chiến dịch được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng xử lý các tình huống thực tế cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Quang Sang, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cầu Kiệu nhấn mạnh, xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện đi lại quen thuộc của người dân. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến đáng lo ngại.

Đồng chí Trần Quang Sang, Chủ tịch UBND phường Cầu Kiệu phát biểu tại chương trình

Theo số liệu của Thành phố, trong hơn 9 tháng đầu năm 2026, toàn Thành phố xảy ra khoảng 1.071 vụ tai nạn giao thông, làm 554 người tử vong và 560 người bị thương. Đáng chú ý, có 778 vụ liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy.

Tại phường Cầu Kiệu, từ đầu năm 2026 đến nay xảy ra 07 vụ tai nạn giao thông, làm 03 người tử vong và 05 người bị thương; số vụ tai nạn tăng 233% so với cùng kỳ năm 2025. Lực lượng chức năng đã xử lý 1.040 trường hợp vi phạm về TTATGT.

Đại diện Ban Chỉ huy Công an phường Cầu Kiệu phát biểu

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông phát biểu

Những con số trên cho thấy nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn hiện hữu, đòi hỏi mỗi người dân phải nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn.

Thực hiện chiến dịch do Cục Cảnh sát giao thông triển khai trên toàn quốc và Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 28/9/2026 của UBND Thành phố, phường Cầu Kiệu triển khai chiến dịch đến hết ngày 31/12/2026.

Đối tượng tập trung gồm người trong độ tuổi từ 30 đến 50 đã có giấy phép lái xe trên 3 năm; học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; công nhân, người lao động, tài xế xe công nghệ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tại chương trình, người tham gia được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về TTATGT đường bộ

Tại chương trình, người tham gia được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về TTATGT đường bộ, nhận diện những lỗi vi phạm thường gặp và thực hành các kỹ năng cần thiết như đi đúng phần đường, làn đường; chuyển hướng, rẽ, quay đầu xe; nhường đường tại nơi giao nhau; nhận biết điểm mù của xe tải, xe ô tô cỡ lớn; giữ khoảng cách an toàn và xử lý tình huống bất ngờ.

Đặc biệt, người tham gia chương trình cũng được hướng dẫn kỹ năng phanh khi gặp tình huống khẩn cấp, điều khiển xe trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt và thời tiết bất lợi. Phần thực hành do các hướng dẫn viên đến từ các đơn vị đồng hành, nhà tài trợ và các đơn vị đào tạo hỗ trợ triển khai.

Người tham dự được hướng dẫn thực hành ngay tại chương trình

Để chiến dịch đạt hiệu quả thực chất, Chủ tịch UBND phường Cầu Kiệu đề nghị Công an phường phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông rà soát đối tượng, tổ chức các lớp đào tạo phù hợp; các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và khu phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng.

Thông qua chiến dịch, phường Cầu Kiệu hướng đến xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, góp phần hạn chế tai nạn và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân.

Thông điệp được lan tỏa từ chương trình là mỗi người cần bắt đầu bằng những hành động thiết thực: đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, cài quai đúng cách; đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện và tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện...

Chiến dịch không chỉ dừng lại ở một buổi tập huấn mà sẽ tiếp tục được triển khai tại cơ sở đến hết ngày 31/12/2026, góp phần để mỗi người dân nâng cao kỹ năng, hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, hướng đến mục tiêu mỗi hành trình đều bình an.