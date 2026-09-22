Phường Cầu Giấy xử lý vi phạm trật tự đô thị trên phố Phan Văn Trường

“Điểm nóng” khi màn đêm buông xuống

Thời gian qua, khu vực cuối phố Phan Văn Trường (phường Cầu Giấy) trở thành “điểm nóng” phức tạp về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Tại đây, các hành vi vi phạm thường bùng phát mạnh mẽ vào buổi tối và đặc biệt nhức nhối vào khung giờ ban đêm. Dù lực lượng công an phường cùng các ban, ngành đã nhiều lần ra quân kiểm tra, xử lý, nhưng ngay khi vắng bóng lực lượng chức năng, các hộ kinh doanh lại ngang nhiên bày bàn ghế, ô che, biển hiệu tràn lan xuống tận lòng đường, biến không gian công cộng thành "sân nhà" để phục vụ thực khách.

Lực lượng chức năng phường Cầu Giấy tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị trên phố Phan Văn Trường. Ảnh: Vân Nhi

Hàng loạt hệ lụy lộ diện rõ khi xe cộ bị bóp nghẹt lối đi giữa đêm, buộc người đi bộ phải xuống lòng đường, đối mặt với nguy cơ cao về tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự. Đáng chú ý, nhiều cơ sở tái diễn vi phạm liên tục dù từng bị lập biên bản xử phạt hành chính mức tiền 5 triệu đồng về hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh. Song, mức phạt này dường như vẫn chưa đủ sức răn đe trước nguồn lợi nhuận lớn thu được từ dịch vụ kinh doanh đêm, khiến điệp khúc kháng lệnh trở thành bài toán nan giải.

Sự bất chấp này làm mất mỹ quan đô thị, đẩy người dân sinh sống quanh khu vực vào cảnh bức xúc kéo dài. Chị Nguyễn Thị Hồng, một người dân trong khu vực, chia sẻ: "Cứ tầm tối muộn đến đêm là đoạn phố này như một cái chợ. Khách ngồi ra cả giữa đường, xe máy không biết đi lối nào. Cứ ban ngày công an đi qua thì dọn, đêm đến lại bày ra như cũ, chẳng khác nào thách thức pháp luật".

Quyết xử lý nghiêm vi phạm

Trước những bức xúc từ dư luận và thực trạng vi phạm trật tự đô thị tại đây, phường đã duy trì các tổ công tác tuần tra, nhắc nhở và lập biên bản xử lý hành chính, yêu cầu các hộ ký cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các biện pháp thông thường vẫn chưa đủ sức nặng để giải quyết dứt điểm những vi phạm tại đây.

Lực lượng chức năng yêu cầu các cơ sở ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Vân Nhi

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương cho biết, phường đã yêu cầu Công an phường phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tiến hành tổng kiểm tra toàn diện các cơ sở vi phạm. Phường quyết định thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành liên ngành về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung rà soát toàn bộ các cơ sở kinh doanh ăn uống hoạt động mạnh về đêm tại khu vực cuối phố Phan Văn Trường.

"Đoàn kiểm tra sẽ làm rõ các vi phạm về nguồn gốc thực phẩm, điều kiện vệ sinh, đồng thời ra quân tháo dỡ toàn bộ hệ thống mái che, mái vẩy, biển quảng cáo sai quy định, cưỡng chế nghiêm ngặt các trường hợp cố tình lấn chiếm", Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phường Cầu Giấy cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, áp dụng các mô hình quản lý hiện đại hơn. Theo đó, bắt buộc các cơ sở kinh doanh phải niêm yết công khai thời gian bán hàng, bảng giá bằng biển hiệu rõ ràng để khách hàng cùng nhân dân tham gia giám sát.

Duy trì chốt trực thường xuyên, tăng cường xử phạt nếu vi phạm, siết chặt quản lý an toàn thực phẩm về đêm...là những biện pháp mà phường Cầu Giấy sẽ quyết liệt thực hiện để lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp cho tuyến phố Phan Văn Trường.