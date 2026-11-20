Tập trung nguồn lực, nâng cấp hạ tầng thiết yếu

Tại các khu dân cư trên địa bàn phường Cầu Giấy, hệ thống ngõ, ngách có mật độ dân cư cao, nhiều tuyến đường được hình thành từ lâu, mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước chịu nhiều áp lực mỗi khi mưa lớn. Một số khu vực có mặt cắt đường nhỏ, điều kiện tiếp cận của phương tiện chữa cháy còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là khi xảy ra sự cố cháy, nổ hoặc mưa lớn kéo dài.

Trước thực tế đó, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật tại các tuyến ngõ, ngách được phường Cầu Giấy xác định là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống dân sinh.

Bám sát Kế hoạch số 382/KH-UBND năm 2025 của UBND thành phố Hà Nội, phường tập trung triển khai các dự án cải tạo mặt đường, hệ thống thoát nước và lắp đặt đường ống cấp nước phục vụ công tác PCCC, hướng tới xây dựng mạng lưới hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển đô thị.

Theo ghi nhận phóng viên Báo Hànộimới những ngày giữa tháng 11-2026, tại những tuyến ngõ trên đường Nguyễn Khang đang triển khai thi công, các đơn vị đã tập trung nhân lực, máy móc, vật tư để tổ chức thực hiện các hạng mục theo kế hoạch. Tùy theo đặc điểm từng khu vực, các công trình được triển khai với những nội dung cụ thể như bóc dỡ kết cấu mặt đường cũ, cải tạo nền đường, hoàn thiện mặt đường, xây dựng và nâng cấp hệ thống cống thoát nước, đồng thời lắp đặt đường ống cấp nước phục vụ chữa cháy.

Các đơn vị đã tập trung nhân lực, máy móc, vật tư để tổ chức thực hiện các hạng mục theo kế hoạch. Ảnh: HL

Điểm đáng chú ý là các hạng mục được tính toán triển khai theo hướng kết hợp, hạn chế tình trạng vừa hoàn thành mặt đường lại phải đào lên để thi công hệ thống kỹ thuật ngầm. Qua đó, góp phần tiết kiệm nguồn lực đầu tư, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và nâng cao hiệu quả khai thác công trình sau khi hoàn thành.

Trao đổi về quá trình triển khai, bà Nguyễn Thị Minh, cán bộ phòng Quản lý hạ tầng đô thị thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Cầu Giấy cho biết, đơn vị đang tập trung phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các tổ dân phố để đẩy nhanh tiến độ những dự án theo kế hoạch. Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

"Đối với các dự án cải tạo hạ tầng trong ngõ, ngách, khó khăn lớn là không gian thi công hạn chế, mật độ dân cư đông, việc vận chuyển vật liệu và bố trí máy móc phải tính toán phù hợp. Ban Quản lý dự án thường xuyên đôn đốc nhà thầu, kiểm tra hiện trường, kịp thời phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ nhưng không đánh đổi chất lượng công trình. Chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị thi công chú trọng phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và duy trì lối đi phục vụ người dân trong quá trình thực hiện", bà Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh.

Cùng với việc đôn đốc tiến độ, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng từng hạng mục được chú trọng. Các đơn vị liên quan thường xuyên nắm bắt tình hình tại công trường, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong tổ chức thi công, hạn chế tối đa tình trạng kéo dài thời gian thực hiện, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân.

Công trình thiết thực, người dân thêm hưởng lợi

Đối với người dân sinh sống tại các khu vực có dự án, việc cải tạo mặt đường, hệ thống thoát nước và đầu tư đường ống cấp nước chữa cháy mang lại những lợi ích thiết thực. Không chỉ giải quyết những bất cập về hạ tầng đã tồn tại trong thời gian dài, các công trình còn góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, tăng cường khả năng bảo đảm an toàn cho các khu dân cư.

Khu vực thi công được đặt biển cảnh báo để bảo đảm an toàn. Ảnh: HL

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (người dân sinh sống trên địa bàn phường Cầu Giấy) chia sẻ: "Người dân chúng tôi rất mong muốn các tuyến ngõ được cải tạo đồng bộ. Trước đây, có những đoạn mặt đường đã xuống cấp, hệ thống thoát nước chưa tốt nên mỗi khi mưa lớn việc đi lại khá bất tiện. Nay được Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, người dân rất phấn khởi và đồng tình. Chúng tôi mong các công trình sớm hoàn thành, bảo đảm chất lượng để người dân được hưởng lợi lâu dài".

Một nội dung khác nhận được sự quan tâm của người dân là việc đầu tư hệ thống đường ống cấp nước phục vụ công tác PCCC. Trong bối cảnh nhiều khu dân cư có mật độ xây dựng cao, nhà ở nằm san sát, ngõ nhỏ và sâu, việc bổ sung hạ tầng cấp nước chữa cháy có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Theo một số người dân sinh sống trên đường Nguyễn Khang, việc cải thiện hạ tầng PCCC ngay từ các tuyến ngõ, ngách là rất cần thiết bởi khi xảy ra cháy, việc tiếp cận hiện trường và triển khai các phương án chữa cháy tại những khu vực có đường giao thông nhỏ hẹp thường gặp nhiều khó khăn. Do đó, bên cạnh ý thức chủ động phòng ngừa của mỗi hộ gia đình, việc đầu tư hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy sẽ góp phần tăng cường điều kiện bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Để các công trình phát huy hiệu quả, bên cạnh trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu, sự đồng hành của người dân cũng đóng vai trò quan trọng. Trong thời gian thi công, người dân được khuyến nghị phối hợp với các đơn vị thực hiện, chấp hành hướng dẫn về phân luồng đi lại, tạo điều kiện cho việc tập kết vật liệu và triển khai các hạng mục theo kế hoạch; kịp thời phản ánh những bất cập phát sinh để các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Có thể thấy, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo mặt đường, thoát nước và lắp đặt đường ống cấp nước phục vụ PCCC tại các tuyến ngõ, ngách thể hiện sự quan tâm của chính quyền phường Cầu Giấy đối với những nhu cầu thiết yếu của người dân. Đây không đơn thuần là hoạt động chỉnh trang đô thị mà còn là giải pháp đầu tư lâu dài nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng sống và bảo đảm an toàn tại các khu dân cư.

Thời gian tới, chính quyền phường Cầu Giấy tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thầu, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án được triển khai đúng kế hoạch. Trong đó, tiến độ, chất lượng, an toàn thi công và vệ sinh môi trường cần được đặt song hành, bảo đảm công trình sau khi hoàn thành thực sự phát huy hiệu quả.