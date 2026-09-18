Phường Cầu Giấy ra mắt mô hình 'Nhà họp số'

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, mô hình được triển khai với 24 điểm Nhà văn hóa được trang bị hệ thống thiết bị công nghệ thông tin đồng bộ. Việc đầu tư này không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất mà còn đặt nền móng hình thành hạ tầng chuyển đổi số ngay tại khu dân cư. Qua đó, tạo dựng một địa chỉ tin cậy để người dân có thể trực tiếp tiếp cận, được hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Lãnh đạo phường Cầu Giấy trao quyết định vận hành Nhà họp số cho các tổ dân phố. Ảnh: Vân Nhi

Lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy chỉ rõ, để mô hình đi vào hoạt động thực chất, công tác đầu tư hạ tầng phải luôn song hành cùng việc chuẩn bị nhân sự; trang thiết bị phải gắn liền với tổ chức vận hành; đồng thời chuyển đổi số cần bắt đầu từ chính những nhu cầu thiết thực của người dân. Mục tiêu lớn nhất là làm sao để các thiết bị phát huy tối đa hiệu quả, biến các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng thành trung tâm hỗ trợ công nghệ cho người dân.

Người dân trải nghiệm thực hiện thủ tục hành chính tại Nhà họp số. Ảnh: Vân Nhi

Ngay sau lễ ra mắt, Phó Chủ tịch UBND phường đề nghị các tổ dân phố và Tổ chuyển đổi số cộng đồng xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm: “Nhà họp số” không chỉ để quản lý thiết bị mà cốt lõi là để tổ chức hoạt động phục vụ nhân dân. Các đơn vị cần duy trì lịch sinh hoạt đều đặn, khai thác đúng công năng thiết bị, đồng thời chủ động hỗ trợ người dân và kịp thời tháo gỡ, phản ánh các vướng mắc phát sinh. Các phòng, ban chuyên môn của phường cũng được yêu cầu tiếp tục đồng hành, theo sát cơ sở, hướng dẫn kỹ năng số và cập nhật nội dung thiết thực cho lực lượng tại chỗ.

Các đai biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà họp số. Ảnh: Vân Nhi

Sự ra mắt của “Nhà họp số” đánh dấu bước khởi đầu cho một cách làm mới của phường Cầu Giấy. Với sự quan tâm chỉ đạo từ các sở, ngành thành phố, sự quyết tâm của hệ thống chính trị địa phương và sự đồng hành của các đơn vị như Viettel Hà Nội, Viettel khu vực Cầu Giấy cùng nhân dân các tổ dân phố, mô hình kỳ vọng sẽ tạo ra không gian sinh hoạt cộng đồng hiện đại. Qua đó, thay đổi tích cực thói quen tiếp cận dịch vụ số của người dân, đo lường giá trị bằng chính mức độ người dân được thụ hưởng các tiện ích công nghệ mang lại.