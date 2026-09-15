Phường Cầu Giấy: Quyết liệt tháo gỡ 'nút thắt' đầu tư công và ngân sách

Khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND phường nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Năm diễn ra trong thời điểm toàn phường đang tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026; đồng thời tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền sau quá trình sắp xếp.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Công Sơn

Trong bối cảnh đó, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường; công tác thu, chi ngân sách được quan tâm chỉ đạo sát sao nhằm bảo đảm các nhiệm vụ thiết yếu, phục vụ yêu cầu phát triển của địa phương. Các đại biểu HĐND phường đã tập trung rà soát, cập nhật, từng bước tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án; qua đó tạo cơ sở để triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng các tờ trình, báo cáo quan trọng. Trong đó, trọng tâm là việc xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2026; cập nhật, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường.

Việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách 9 tháng đầu năm 2026 được các đại biểu mổ xẻ thấu đáo, đảm bảo sử dụng đúng thẩm quyền, đúng mục đích, kịp thời xử lý những nhiệm vụ phát sinh, cấp bách. Đồng thời, các nội dung này phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả, hướng tới mục tiêu giữ vững an sinh xã hội và phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Công Sơn

Các đại biểu HĐND phường đã phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, khách quan. Nhiều ý kiến tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong các dự án đầu tư công, khả năng cân đối và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương, từ đó tìm ra giải pháp tối ưu.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Liễu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy đề nghị UBND phường, các Ban HĐND và các vị đại biểu khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay các nghị quyết vừa được thông qua. Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, đúng tiến độ, công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng thời chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án đầu tư công và công tác quản lý, sử dụng ngân sách.

Bên cạnh đó, HĐND phường cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng xây dựng phường Cầu Giấy ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.