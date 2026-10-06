Phường Cầu Giấy lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong kỷ nguyên số

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 tại phường Cầu Giấy. Ảnh: PV

Với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, Tuần lễ năm nay đặt việc học trong yêu cầu mới của thời đại số: Không chỉ tiếp nhận tri thức mà còn phải biết vận dụng, thích ứng và từng bước làm chủ những công nghệ mới.

Phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, khi tri thức và công nghệ thay đổi từng ngày, việc học không thể dừng lại ở mái trường hay một tấm bằng, mà cần trở thành nhu cầu tự thân, một thói quen thường xuyên của mỗi người.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu sản phẩm sáng tạo của học sinh Trường THCS Cầu Giấy B. Ảnh: PV

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Cầu Giấy là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, hiếu học, tập trung nhiều cơ sở giáo dục, nghiên cứu, khoa học và công nghệ. Đây là nền tảng thuận lợi để địa phương tiếp tục xây dựng xã hội học tập, đưa cơ hội tiếp cận tri thức đến từng tổ dân phố, từng gia đình và mỗi người dân.

Để tinh thần học tập suốt đời không dừng lại ở một tuần lễ, lãnh đạo phường Cầu Giấy đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các nhà trường và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn; phát triển văn hóa đọc, tăng cường giáo dục kỹ năng, giá trị sống, tạo thêm cơ hội để học sinh học từ sách, từ trải nghiệm và thực tiễn cuộc sống.

Học sinh Trường THCS Cầu Giấy B biểu diễn văn nghệ tại Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: PV

Tinh thần tự học cũng được đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Mỗi cán bộ cần chủ động nâng cao chuyên môn, cập nhật kỹ năng công nghệ, thích ứng với yêu cầu xây dựng chính quyền số. Tri thức và kỹ năng được tích lũy cuối cùng phải hướng tới mục tiêu phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tại buổi lễ, emNguyễn Ngọc Nhã Uyên, học sinh lớp 8T1, Trường THCS Cầu Giấy B, chia sẻ: “Tham gia Tuần lễ học tập suốt đời, em càng thấy mình may mắn khi được học tập trong môi trường đầy đủ, có sự dìu dắt của thầy cô và bố mẹ. Với em, học tập suốt đời là không ngừng học hỏi, khám phá những điều mới để hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, khi công nghệ phát triển rất nhanh, chúng em càng phải chủ động học để theo kịp, từng bước làm chủ công nghệ và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai”.