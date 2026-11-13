Phường Cầu Giấy lan tỏa mô hình 'Ngõ cờ, hoa' từ sức dân

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐU ngày 9-1-2026 của Đảng ủy phường Cầu Giấy về tập trung giải quyết “5 điểm nghẽn” và Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 6-4-2026 của UBND phường, Chi bộ 18 đã chủ động ban hành nghị quyết, giao Tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận phối hợp triển khai các nhiệm vụ, trong đó tập trung vận động nhân dân tham gia giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị.

Phường Cầu Giấy tổ chức khánh thành công trình Dân vận khéo tại tổ dân phố 18. Ảnh: Ngọc Tú

Xác định tuyên truyền, vận động là khâu đột phá, Chi bộ, Tổ dân phố và Ban Công tác Mặt trận đã tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Chỉ sau 2 lần ra quân, 100% người dân đồng thuận, tự giác trả lại mặt bằng hè phố, bảo đảm không gian đi lại cho người dân.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy Lê Thị Thu Trang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Tú

Từ kết quả bước đầu, Chi bộ tiếp tục phát động mô hình Dân vận khéo “Ngõ cờ hoa” sáng, xanh, sạch, đẹp, kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn chung tay đóng góp kinh phí. Với sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, tổ dân phố đã huy động được hơn 68 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Từ nguồn kinh phí này, Tổ dân phố 18 đã triển khai lắp đặt 56 cột cờ kết hợp giỏ hoa; sửa chữa, nâng cấp, lát lại vỉa hè; bó gọn đường dây điện, viễn thông và cắt tỉa cành cây tại ngõ 1, ngõ 25 phố Dịch Vọng Hậu và ngõ 84 phố Trần Thái Tông. Tổng chiều dài các tuyến ngõ được chỉnh trang khoảng 800m.

Công trình "Ngõ cờ, hoa" được thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hoá. Ảnh: Ngọc Tú

Để duy trì hiệu quả công trình sau khánh thành, Chi bộ phân công Chi hội Phụ nữ chăm sóc hoa, vệ sinh môi trường vào sáng thứ Bảy hằng tuần; Chi hội Cựu chiến binh quản lý, duy tu hệ thống cột cờ và tổ chức treo cờ vào các dịp lễ, Tết theo chỉ đạo của phường. Đồng thời, tổ dân phố kêu gọi mỗi người dân tiếp tục chung tay bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn cảnh quan chung.

Sáng ngày 13-11, Tổ dân phố 18 đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Giấy Lê Thị Thu Trang cho biết, việc đưa công trình vào sử dụng không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi người dân trong giữ gìn môi trường sống. Qua đó, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận trong cộng đồng tiếp tục được phát huy, biến những chủ trương, phong trào thi đua thành những việc làm cụ thể, thiết thực.

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và lễ khánh thành công trình “Ngõ cờ, hoa” là dịp ghi nhận những kết quả từ sự chung sức, đồng lòng của nhân dân Tổ dân phố 18, đồng thời tạo động lực duy trì, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, góp phần xây dựng phường Cầu Giấy ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh” – bà Lê Thị Thu Trang nhấn mạnh.