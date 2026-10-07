Phường Cầu Giấy diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại khu dân cư có ngõ nhỏ, sâu

Buổi diễn tập được tổ chức tại nhà dân số 4, ngõ 5 phố Trần Thái Tông. Đây là khu dân cư có ngõ nhỏ, sâu, đặt ra yêu cầu cao đối với khả năng phát hiện, xử lý sự cố ngay từ cơ sở.

Các đội hình triển khai đội hình chữa cháy trong tình huống giả định tại khu dân cư ngõ 5 phố Trần Thái Tông - Ảnh PV

Theo tình huống giả định, vào 14 giờ 30 phút, chập điện gây cháy tại tầng 1 ngôi nhà. Các vật dụng gia đình, xe máy, nhựa, vải bắt cháy, phát sinh nhiều khói, khí độc. Đám cháy có nguy cơ lan lên các tầng trên và sang những hộ liền kề, trong khi có người mắc kẹt bên trong.

Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng tại chỗ tổ chức hô hoán, đánh kẻng báo động, gọi số 114 và báo Công an phường Cầu Giấy; đồng thời cắt điện, sử dụng bình chữa cháy xách tay, hướng dẫn người dân thoát nạn và tổ chức cứu người. Trạm bơm, hệ thống cấp nước chữa cháy trong ngõ cũng được vận hành để ngăn cháy lan.

Trung tá Vũ Thành Hưng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2, nhận xét, rút kinh nghiệm sau buổi diễn tập. Ảnh PV

Do đặc điểm ngõ sâu, xe chữa cháy chuyên nghiệp không thể tiếp cận trực tiếp hiện trường, Công an phường cùng các lực lượng cơ sở tổ chức phân luồng giao thông, mở lối thoát nạn, hỗ trợ cứu người, di chuyển tài sản và sơ cấp cứu người bị nạn.

Lực lượng tại chỗ thực hành cứu người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm - Ảnh PV

Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp có mặt, các tổ công tác nhanh chóng triển khai đội hình, tiếp cận khu vực nguy hiểm, tìm kiếm và đưa người mắc kẹt ra ngoài; đồng thời tiếp nước, tổ chức chữa cháy và khống chế hoàn toàn đám cháy theo phương án.

Đánh giá kết quả diễn tập, Trung tá Vũ Thành Hưng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 cho biết, mục tiêu quan trọng là giúp lực lượng ở tổ dân phố và người dân hiểu rõ quy trình, nhiệm vụ của từng lực lượng khi xảy ra cháy, nổ. Đáng chú ý, Tổ dân phố số 13 đã lắp đặt hệ thống họng nước chữa cháy, đưa nguồn cấp nước vào sâu trong các ngách, hẻm, tạo điều kiện xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Lương Mậu Hùng phát biểu tại chương trình - Ảnh PV

Phát biểu tại buổi rút kinh nghiệm, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Lương Mậu Hùng nhấn mạnh, diễn tập nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng tại chỗ; đồng thời rèn luyện khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp giữa Công an phường, lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tổ dân phố, y tế, dân quân tự vệ và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đánh kẻng báo động khi phát hiện tình huống cháy giả định - Ảnh PV

Theo ông Lương Mậu Hùng, việc thực hành phương châm “4 tại chỗ” có ý nghĩa đặc biệt đối với các khu dân cư trong ngõ sâu, ngõ nhỏ, nơi phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp khó tiếp cận. Dù thời gian chuẩn bị ngắn, các lực lượng đã phối hợp, cơ bản đáp ứng yêu cầu của phương án đề ra.

Hiện trên địa bàn phường Cầu Giấy còn 39 ngõ sâu hơn 200m mà xe chữa cháy không thể tiếp cận. Thực tế này đòi hỏi địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, củng cố lực lượng, nguồn nước và phương tiện chữa cháy tại chỗ; đồng thời nâng cao kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho người dân.

Ông Vũ Quang Trung, Phó Trưởng Tổ dân phố số 13 cho rằng, diễn tập giúp lực lượng cơ sở nắm rõ hơn quy trình xử lý cháy, nổ và cách phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp, qua đó góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra sự cố.