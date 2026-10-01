Phường Cầu Giấy chủ động phòng, chống sốt xuất huyết và bệnh truyền nhiễm

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường Cầu Giấy cho biết, thời gian qua, Trạm Y tế phường đã chủ động tham mưu, phối hợp với các tổ dân phố, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và trường học tăng cường giám sát, phát hiện ca bệnh, xử lý nguy cơ và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh đến người dân.

Các tổ trưởng tổ dân phố nhận đèn pin phục vụ công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại địa bàn dân cư. Ảnh PV

Theo số liệu tại hội nghị, tại phường Cầu Giấy, tính đến ngày 30/9/2026, ghi nhận 31 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 49 trường hợp mắc tay chân miệng, 5 trường hợp mắc sởi, 14 trường hợp cúm và 21 trường hợp COVID-19.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội Bùi Văn Hào trao đổi về công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn Cầu Giấy. Ảnh PV

Trước nguy cơ dịch bệnh còn tiềm ẩn, ông Bùi Văn Hào, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò của lực lượng trực tiếp bám địa bàn, phối hợp với Trạm Y tế trong giám sát, phát hiện sớm nguy cơ và vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay tại cộng đồng.

Bà Đặng Thị Thụy, Tổ trưởng Tổ dân phố 17 cho biết: “Tổ dân phố đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết và bệnh truyền nhiễm. Những buổi tập huấn như thế này giúp chúng tôi có thêm kiến thức, kỹ năng để nhận diện nguy cơ, chủ động phòng bệnh từ sớm, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh hiệu quả hơn”.

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh PV

Cùng với việc trao đổi, hướng dẫn kiến thức, các đội trưởng Đội phòng bệnh tại cộng đồng được trang bị đèn pin cầm tay phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống sốt xuất huyết tại các tổ dân phố. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ, đưa công tác phòng, chống dịch bệnh đến từng khu dân cư trên địa bàn phường.