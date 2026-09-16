Phường Cầu Giấy chủ động khắc phục hậu quả sau các trận mưa dông

Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh trong những ngày vừa qua đã khiến nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Cầu Giấy xuất hiện tình trạng cây xanh gãy đổ... gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc di chuyển của người dân và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Mưa dông khiến một cột đèn chiếu sáng tại khu vực trường THCS Cầu Giấy B bị gãy, nghiêng. Nhận được thông tin, phường Cầu Giấy đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc khắc phục sự cố. Ảnh: Vân Nhi

Điển hình tại khu vực ngõ 45 Trần Thái Tông, một cây xanh lớn đã bị bật gốc và nghiêng ngả sau trận mưa dông. Ngay sau khi nắm bắt thông tin từ thực tế, lực lượng chức năng của phường đã có mặt kịp thời, phối hợp cùng các đơn vị quản lý cây xanh tiến hành cưa cắt, thu dọn cành lá và giải phóng mặt bằng. Nhờ sự triển khai khẩn trương này, tuyến đường đã nhanh chóng được thông thoáng trở lại, đem lại sự an tâm cho người tham gia giao thông.

Cây xanh tại đầu ngõ 45 Trần Thái Tông bị đổ do ảnh hưởng của mưa bão. Ảnh: Vân Nhi

Bên cạnh cây xanh, hệ thống chiếu sáng và hạ tầng công cộng cũng chịu nhiều thiệt hại. Cụ thể, tại trụ sở chính trường THCS Cầu Giấy B (số 9, ngõ 78 phố Duy Tân), một cột đèn chiếu sáng đã bị gãy nghiêng nghiêm trọng sau mưa dông , tạo ra điểm nguy hiểm lớn đối với người và phương tiện qua lại, đặc biệt là các em học sinh. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng khu vực nguy hiểm, triển khai phương án xử lý, khắc phục để trả lại sự an toàn cho tuyến phố.

Lực lượng chức năng phường Cầu Giấy tổ chức khắc phục sự cố đèn chiếu sáng gãy, nghiêng. Ảnh: Vân Nhi

Ông Vũ Trung Kiên, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cầu Giấy cho biết, phường Cầu Giấy luôn xác định công tác phòng chống, khắc phục sự cố do mưa bão là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và ổn định cuộc sống cho nhân dân. "Ngay khi tiếp nhận báo cáo về các sự cố, chúng tôi đã lập tức huy động lực lượng xuống hiện trường xử lý dứt điểm để đảm bảo cuộc sống, nhu cầu đi lại của nhân dân”, ông Vũ Trung Kiên nhấn mạnh.

Nhận được phản ánh, lực lượng chức năng phường Cầu Giấy đã khẩn trương vào cuộc di dời cây xanh bị đổ do mưa dông. Ảnh: Vân Nhi

Cũng theo ông Vũ Trung Kiên, trong thời gian tới, trước những thách thức của biến đổi khí hậu và thời tiết ngày càng cực đoan, phường Cầu Giấy sẽ tiếp tục rà soát toàn diện các phương án phòng chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kỹ năng ứng phó cho người dân, kiên quyết giữ vững sự ổn định, an toàn và phát triển bền vững cho toàn đô thị.