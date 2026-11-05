Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội, phường Cầu Giấy đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị trong đợt cao điểm vừa qua. Các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương và thành phố nhanh chóng được cụ thể hóa thành những chương trình hành động sát sườn, đi sâu vào từng tổ dân phố và cụm dân cư.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Sơn

Kết quả đánh giá ghi nhận phường Cầu Giấy đã hoàn thành 8/8 nhiệm vụ trọng tâm do thành phố giao. Đáng chú ý, tại thời điểm đánh giá ngày 9-10-2026, phường vươn lên vị trí thứ 10 trong tổng số 126 xã, phường trên toàn địa bàn Thủ đô. Bên cạnh các chỉ tiêu hành chính, nhiều mô hình ứng dụng công nghệ đã được đưa vào vận hành thực chất như “Bản sao số phường Cầu Giấy”, “Nhà họp số”, “Trạm Y tế thông minh”, đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt và củng cố các tổ chuyển đổi số cộng đồng.

Điểm nhấn tiêu biểu là Đề án thí điểm không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái vừa được UBND thành phố phê duyệt ngày 31-7-2026. Đây sẽ là tuyến phố đi bộ thông minh đầu tiên của Hà Nội, gắn liền bản sắc “Cầu Giấy - Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm vòng”, dự kiến khai màn phục vụ nhân dân vào dịp Tết cổ truyền sắp tới.

Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Sơn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương nhấn mạnh, 100 ngày cao điểm mới chỉ là bước khởi đầu tạo nền móng, do đó toàn bộ bộ máy phải quyết tâm duy trì thành quả, tránh tâm lý thỏa mãn hay để các mô hình rơi vào hình thức sau chiến dịch.

Về định hướng trong giai đoạn tiếp theo, đồng chí Ngô Ngọc Phương yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp then chốt. Trước hết, công tác bàn giao nhiệm vụ từ Phòng Văn hóa - Xã hội sang Phòng Kinh tế và Công an phường cần diễn ra chặt chẽ, thông suốt để đảm bảo tính liên tục, không để công việc bị gián đoạn khi sắp xếp tổ chức. Song song với đó, các đơn vị chủ trì phải duy trì và phát triển chiều sâu các giải pháp công nghệ sẵn có, đặc biệt là triển khai giai đoạn 2 mô hình “Bản sao số phường Cầu Giấy” nhằm chuẩn hóa dữ liệu phục vụ điều hành và ra quyết định.

Lãnh đạo phường Cầu Giấy khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Ảnh: Công Sơn

Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cũng lưu ý nhiệm vụ chuyển đổi số phải gắn chặt với phát triển kinh tế số, công nghiệp văn hóa và thương mại dịch vụ, tạo đòn bẩy khai thác hiệu quả tuyến phố đi bộ thông minh phố Thành Thái. Đối với lộ trình năm 2027, các đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch theo đúng tiêu chuẩn “6 rõ”, xác định cụ thể từ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, tiến độ đến đơn vị chủ trì và nguồn lực thực hiện, kiên quyết khắc phục tình trạng đăng ký nhiệm vụ chung chung hay dàn trải.

Ở cấp cơ sở, đồng chí đề nghị các chi bộ, tổ dân phố và tổ chuyển đổi số cộng đồng tiếp tục phát huy tối đa vai trò nòng cốt. Lực lượng này cần duy trì việc hướng dẫn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc” để hỗ trợ người cao tuổi và các đối tượng yếu thế tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cùng các tiện ích thiết thực.