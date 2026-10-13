Phường Cầu Giấy biểu dương 66 doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh PV

Phường Cầu Giấy hiện có hơn 7.000 doanh nghiệp và hơn 6.000 hộ kinh doanh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là thương mại, dịch vụ, công nghệ thông tin và các ngành dịch vụ chất lượng cao. Đến đầu tháng 10-2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 9.756 tỷ đồng, bằng 104% dự toán thành phố giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Các doanh nghiệp tiêu biểu được biểu dương nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam - Ảnh PV

Theo đồng chí Ngô Ngọc Phương, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động thích ứng, đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường. Nhiều doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động sản xuất, kinh doanh và quan tâm chăm lo đời sống người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và trách nhiệm với cộng đồng.

Doanh nhân phường Cầu Giấy tại buổi lễ Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam - Ảnh PV

Xác định sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của địa phương, lãnh đạo phường Cầu Giấy khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền kỷ cương, trách nhiệm, phục vụ; thường xuyên lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và kiến nghị cấp trên giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, lãnh đạo phường đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nâng cao năng lực cạnh tranh, quan tâm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Buổi gặp mặt tạo cơ hội để các doanh nhân trên địa bàn giao lưu, kết nối và tăng cường hợp tác. Ảnh: PV

Đại diện doanh nghiệp được biểu dương, ông Hoàng Thành Sơn, Giám đốc Kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ TMO Holdings bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Ông Hoàng Thành Sơn khẳng định, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng hành cùng chính quyền và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của phường Cầu Giấy và Thủ đô Hà Nội.