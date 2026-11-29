Ngày 29-11, UBND phường Cát Lái (TPHCM) tổ chức phổ biến, thông tin chủ trương, kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30-4-2027.

Hội nghị triển khai chủ trương đầu tư và kế hoạch thu hồi đất dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu

Dự án đường liên cảng cảng Cát Lái - Phú Hữu có tổng mức đầu tư khoảng 8.782 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.400 tỷ đồng; phần xây dựng tuyến đường có vốn đầu tư khoảng 7.382 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2029.

Tuyến đường có chiều dài gần 6km, mặt cắt ngang rộng 60m với 12 làn xe. Trên tuyến sẽ xây dựng cầu Bà Cua quy mô gồm 2 đơn nguyên với tổng cộng 10 làn xe. Đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được đầu tư tuyến đường trên cao gồm 4 làn xe, kết hợp 3 vị trí lên xuống nhằm tách dòng xe ra vào cảng với giao thông đô thị, hạn chế xung đột và ùn tắc.

Nút giao Mỹ Thủy kết nối Cảng Cát Lái và Cảng Phú Hữu

UBND phường Cát Lái phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trước ngày 15-12-2026; tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án được phê duyệt và vận động người dân bàn giao mặt bằng từ ngày 16-12-2026 đến trước ngày 15-1-2027.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Cát Lái Phạm Văn Lành, để đảm bảo tiến độ, địa phương phối hợp với chủ đầu tư rà soát phạm vi chiếm dụng đất của dự án để có những điều chỉnh, khảo sát xã hội học, đo đạc sơ bộ. Phường cũng chủ động báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 cho phù hợp.

Nút giao Mỹ Thủy kết nối Cảng Cát Lái và Cảng Phú Hữu

Dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu được kỳ vọng góp phần rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm áp lực phương tiện, đặc biệt là xe container lưu thông qua khu vực nội thị; từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu và các tuyến đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 nhánh phía Đông, Xa lộ Hà Nội.