Phường Cao Lãnh: Phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Bùi Quốc Nam phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Bùi Quốc Nam nhấn mạnh, CĐS không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là quá trình đổi mới tư duy, phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Kết quả CĐS phải được đánh giá bằng những lợi ích thiết thực như: Giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch; giảm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Lãnh đạo UBND phường đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tiên phong trong CĐS, tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số, đặc biệt quan tâm người cao tuổi, người yếu thế và những người còn khó khăn trong tiếp cận công nghệ; khuyến khích hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ, thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo kế hoạch, từ ngày 10 đến 20-10-2026, phường triển khai đợt cao điểm tại 39 khu phố, huy động lực lượng Công an, đoàn viên, thanh niên, các tổ chức chính trị - xã hội và Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến các hộ gia đình hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID; tích hợp các giấy tờ thiết yếu; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt và nhận biết, phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Thời gian qua, phường tích cực triển khai công tác CĐS, cải cách hành chính và thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Nổi bật, đối với công dân từ 6 tuổi trở lên, phường đã thu nhận 122.630/123.464 hồ sơ cấp căn cước (đạt trên 99%); có 111.960/123.464 tài khoản định danh điện tử được kích hoạt (đạt trên 90%); tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%, thanh toán trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 99%.