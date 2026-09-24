Phường Cao Lãnh: Mang Trung thu ấm áp đến với trẻ em

Tối 19-9, Quảng trường Văn Miếu trở thành điểm hẹn tưng bừng của thiếu nhi và người dân phường Cao Lãnh trong đêm hội Trung thu mang chủ đề “Lân Đăng Hội Nguyệt - Mang Hội Trăng Trở Về”. Tiếng trống hội rộn rã, những màn biểu diễn lân sư rồng đặc sắc, các tiết mục nghệ thuật tươi vui cùng màn trình diễn 500 drone (thiết bị bay không người lái) thắp sáng bầu đêm đã tạo nên một không gian lễ hội mãn nhãn và đầy màu sắc.

Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Hồ Huệ Thu Hằng (thứ 4 từ phải sang) thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng.

Thế nhưng, đằng sau sự hoành tráng và rực rỡ ấy là những câu chuyện bình dị nhưng vô cùng ấm áp về tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong dịp này, UBND phường trao tặng quà cho 512 trẻ em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp hằng tháng. Đặc biệt, với những em nhỏ khuyết tật nặng không thể tham gia các hoạt động tập trung đông người, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp tổ chức các Đoàn công tác đến tận nhà thăm hỏi và trao quà. Sự hiện diện và món quà trao tay chính là những thông điệp sẻ chia thiết thực.

Bà Trần Thị Kim Ngọc (ngụ khu phố Đỗ Công Tường) có cháu bị khuyết tật chia sẻ: “Sự quan tâm, thăm hỏi của chính quyền địa phương là nguồn động viên tinh thần quý giá đối với gia đình, nhất là trong những dịp lễ, tết. Món quà Trung thu năm nay không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện sự sẻ chia, đồng hành của chính quyền và cộng đồng dành cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”.

Ban Tổ chức trao trên 500 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cao Lãnh.

Bên cạnh sự chăm lo từ ngân sách và chính quyền, các khu phố trên địa bàn phường cũng tích cực vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng hơn 600 phần quà Trung thu cho các em. Sự chung tay từ cơ sở cho thấy công tác chăm lo cho thế hệ măng non luôn nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội.

Phó Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Hồ Huệ Thu Hằng chia sẻ: “Việc chăm lo cho trẻ em không chỉ tập trung vào những dịp lễ, tết, mà còn được chính quyền địa phương thực hiện thường xuyên bằng những hoạt động cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh. Đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật cần nhận được sự quan tâm, đồng hành của gia đình, chính quyền và cộng đồng”.

Từ ánh sáng hiện đại của công nghệ drone tại Quảng trường Văn Miếu cho đến những phần quà được mang đến từng căn nhà nhỏ, Trung thu ở phường Cao Lãnh được nối dài bằng những hoạt động vừa sôi nổi, vừa gần gũi. Giá trị trọn vẹn của mùa trăng năm nay không chỉ ở quy mô chương trình, mà ở chỗ mỗi em đều cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và có cho riêng mình một mùa Trung thu trọn vẹn, đáng nhớ.