Công an phường Cao Lãnh quan tâm hỗ trợ người chấp hành xong hình phạt tù tại cộng đồng.

Trở về địa phương sau thời gian chấp hành án phạt tù, nhiều người phải đối diện với không ít khó khăn, từ mặc cảm cá nhân, định kiến xã hội đến những trở ngại trong tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống.

Việc giúp đỡ người từng lầm lỗi sớm ổn định cuộc sống, vừa mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa là giải pháp căn cơ phòng ngừa tội phạm.

Sự ra đời của CLB người hoàn lương tại phường đã mở ra điểm tựa thiết thực, tiếp thêm niềm tin trên hành trình làm lại cuộc đời của người chấp hành xong án phạt tù.

Chủ tịch UBND phường Cao Lãnh Bùi Quốc Nam cho biết: “Việc thành lập CLB người hoàn lương thể hiện trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với chính sách nhân văn, tạo điều kiện để những người từng vi phạm pháp luật có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể, gia đình và Nhân dân trong việc quan tâm, hỗ trợ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, không để người hoàn lương mặc cảm, đơn độc trên hành trình trở về với cộng đồng”.

Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, CLB trở thành cầu nối giúp chính quyền nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp, nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm ngay tại địa bàn dân cư.

Trung tá Phạm Văn Sang, Công an phường Cao Lãnh cho biết: “Thông qua CLB, lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn và phối hợp với các ngành, đoàn thể, khu phố thực hiện công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù và người chấp hành án hình sự tại cộng đồng về tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp để có biện pháp hỗ trợ phù hợp”.

Vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và khu phố phát huy thế mạnh tuyên truyền, vận động, kết nối cộng đồng. Đồng thời, chủ động khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm và hoàn cảnh từng người hoàn lương để kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ.

Theo UBND phường, thực tế hỗ trợ sinh kế và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi là giải pháp then chốt giúp người chấp hành xong án phạt tù phát triển kinh tế.

Từ năm 2025 đến nay, địa phương hỗ trợ 12 trường hợp vay vốn theo chương trình tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù, với tổng số tiền 690 triệu đồng.

Nguồn vốn này giúp nhiều người đầu tư buôn bán nhỏ, mở rộng sản xuất, sửa chữa phương tiện mưu sinh, từng bước tạo thu nhập ổn định và tự tin khẳng định bản thân.

Từ sự phối hợp ở cơ sở, CLB hướng tới xây dựng môi trường sống thân thiện, bao dung, không kỳ thị nhưng vẫn bảo đảm tính nghiêm minh trong quản lý.

Mỗi người hoàn lương được khuyến khích phát huy ý chí tự lực, chủ động lao động, chấp hành tốt pháp luật và chứng minh sự thay đổi bằng những hành động cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Bình (khu phố Đỗ Công Tường) chia sẻ: “Tôi rất đồng tình với việc địa phương thành lập CLB người hoàn lương. Ai cũng có lúc mắc sai lầm, điều quan trọng là sau đó biết sửa đổi và có ý chí vươn lên. Nếu gia đình, chính quyền và bà con xung quanh cùng quan tâm, động viên, không kỳ thị hay xa lánh thì người hoàn lương sẽ có thêm niềm tin để làm lại cuộc đời”.

Không để người hoàn lương đơn độc trên hành trình trở lại cộng đồng vừa là thông điệp xuyên suốt của CLB, vừa là lời kêu gọi mỗi gia đình, tổ chức và người dân cùng chung tay bằng sự cảm thông, trách nhiệm.

Trao cho một người cơ hội làm lại cuộc đời chính là góp phần giữ vững bình yên địa bàn, xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, đoàn kết và nghĩa tình.