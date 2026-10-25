Phường Cao Lãnh: Giao lưu Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp nhân kỷ niệm 72 năm Ngày tập kết chuyển quân ra Bắc

Tiết mục biểu diễn tại Chương trình giao lưu Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp.

Chương trình là dịp ôn lại sự kiện lịch sử tập kết chuyển quân ra Bắc năm 1954 tại Cao Lãnh, tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã góp phần làm nên truyền thống cách mạng vẻ vang. Qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và Hò Đồng Tháp, những nét văn hóa đặc sắc gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân vùng Đất Sen hồng.

Với 12 tiết mục đặc sắc, chương trình mang đến cho khán giả không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, kết hợp những giai điệu dân ca, điệu lý, vọng cổ, tân cổ và các liên điệu tài tử.

Các tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước và truyền thống dân tộc như: Liên khúc lý “Dấu yêu miền Đất Sen hồng”, “Khúc ca anh hùng”, vọng cổ “Vị cha già dân tộc”, tân cổ “Huyền thoại mẹ”…

Bên cạnh đó, các tiết mục “Tiếng rao bà má quê sen”, “Yêu điệu hò yêu cả đất sen thơm”, “Chuyện tình bên dòng Sa Giang”, “Chợ quê”, “Tình quê”…góp phần khắc họa vẻ đẹp bình dị, nghĩa tình của quê hương Đồng Tháp.

Các tiết mục tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Ưu tú Hải Yến, các nghệ nhân, tài tử và nhóm thiếu nhi còn tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ, góp phần khơi dậy tình yêu nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Chương trình nhằm lan tỏa giá trị lịch sử của sự kiện tập kết chuyển quân ra Bắc năm 1954, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.