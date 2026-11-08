Phường Cao Lãnh: Chung tay chăm lo người nghèo

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cao Lãnh quan tâm mở lớp dạy nghề, giúp hội viên có thu nhập ổn định.

Hiện trên địa bàn phường có 111 hộ nghèo và 569 hộ cận nghèo cần được quan tâm, hỗ trợ. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phường chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, vận động tối đa nguồn lực cộng đồng và triển khai những mô hình hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Xác định phát triển kinh tế là giải pháp quan trọng giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, từ đó Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tập trung hỗ trợ vốn, sinh kế và giải quyết việc làm cho hội viên.

Ngay từ đầu năm 2026, Hội đã đăng ký giúp 48 nữ chủ hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; đồng thời, phối hợp giải ngân 390 triệu đồng cho 6 hội viên thuộc diện nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo.

Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ 61 hội viên tiếp cận nguồn vốn vay hơn 5 tỷ đồng để cải tạo vườn xoài, đầu tư sản xuất kinh doanh; trao sinh kế cho 138 hội viên với tổng kinh phí 6,1 tỷ đồng và kết nối việc làm cho 40 nữ chủ hộ nghèo, cận nghèo với mức thu nhập bình quân khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.

Hội còn vận động xây dựng và bàn giao 7 căn nhà Mái ấm tình thương (trị giá 640 triệu đồng); trao tặng trên 4.200 phần quà cho phụ nữ, trẻ em và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng. Các mô hình phát triển kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã tiếp tục được duy trì hiệu quả, tiêu biểu là Chợ quê Cù lao Tân Thuận Đông đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 250 lao động nữ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cao Lãnh Huỳnh Thị Liên cho biết: “Hội xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Thông qua các mô hình và hoạt động hỗ trợ, Hội mong muốn giúp hội viên, nhất là những phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện phát huy khả năng lao động, ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình”.

Phát huy truyền thống nghĩa tình, Hội Cựu chiến binh (CCB) phường tích cực duy trì các hoạt động vận động xây dựng nhà ở, trao tặng quà, chăm lo cho người đơn thân, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các Chi hội CCB phường đã phối hợp vận động xây dựng 24 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng; trao quà tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 85 triệu đồng.

Hội còn hỗ trợ chi phí mai táng cho 10 trường hợp không có khả năng lo liệu (trên 60 triệu đồng); thăm, tặng quà 360 cụ già neo đơn, bệnh tật (180 triệu đồng) và hỗ trợ 7 trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo với kinh phí hơn 70 triệu đồng.

Chủ tịch Hội CCB phường Cao Lãnh Nguyễn Trung Tuyến chia sẻ: “Với tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm với cộng đồng, Hội luôn quan tâm vận động các nguồn lực để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi căn nhà được xây dựng, mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự động viên, giúp người dân có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống”.

Giảm nghèo bền vững không chỉ dừng lại ở việc giảm số lượng hộ nghèo, mà cốt lõi là giúp người dân có việc làm, có mái nhà ổn định và đủ điều kiện tự chủ cuộc sống.

Khi sinh kế được trao và tình người được lan tỏa, mỗi gia đình khó khăn trên địa bàn phường Cao Lãnh sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để vươn lên, góp phần xây dựng địa phương ngày càng đoàn kết, nghĩa tình và không để ai bị bỏ lại phía sau.