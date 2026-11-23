Chiều 23-11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Cam Ranh tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH cho gần 50 người dân ở các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, báo cáo viên BHXH cơ sở Cam Ranh đã thông tin về những nội dung cốt lõi của chính sách BHXH tự nguyện. Theo đó, người dân tham gia được tự do lựa chọn mức đóng, phương thức đóng linh hoạt phù hợp với thu nhập của bản thân. Đặc biệt, người tham gia còn được Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, người dân cũng trao đổi các vấn đề về thủ tục đăng ký, quyền lợi khi ốm đau, hay cách thức đóng nối thời gian và được đại diện BHXH trực tiếp giải đáp cặn kẽ, thấu đáo. Qua đó, giúp người dân hiểu đúng và đầy đủ về chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước.