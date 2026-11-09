Phường Cam Ranh: Trường THPT Phan Bội Châu tiếp nhận 150 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 9-11, Trường THPT Phan Bội Châu (phường Cam Ranh) tổ chức lễ tiếp nhận 150 suất học bổng, với tổng trị giá 300 triệu đồng từ các cựu học sinh và nhà tài trợ.

Nguồn học bổng ý nghĩa này được kết nối và tài trợ từ các cựu học sinh của Trường THPT Phan Bội Châu các niên khóa 1985 - 1988, 1999 - 2002 và 2001 - 2004. Toàn bộ số tiền 300 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản của nhà trường vào ngày 6-11.

Cựu học sinh Trường THPT Phan Bội Châu trao bảng tượng trưng tặng 150 suất học bổng cho nhà trường.

Theo kế hoạch, 150 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) sẽ được phân bổ cho 30 lớp. Nhà trường sẽ phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm tiến hành rà soát, xét chọn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và đúng đối tượng.

Nguồn hỗ trợ này sẽ ưu tiên dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi nỗ lực vươn lên và những học sinh có thành tích học tập nổi bật trong học kỳ I. Dự kiến, các suất học bổng sẽ được trao vào dịp lễ sơ kết học kỳ I năm học 2026 - 2027.