Phường Cam Ranh trưng bày 1.900 bản sách hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời

Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, từ ngày 1 đến 7-10, tại Thư viện Cam Ranh, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Cam Ranh tổ chức trưng bày sách với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”, hướng đến tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần tự học.

Tại thư viện, có 1.900 bản sách được lựa chọn trưng bày, gồm sách về Đảng, Bác Hồ; các lĩnh vực văn hóa, chính trị, xã hội, khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh tế, du lịch, biển, đảo; cùng các loại sách tham khảo, nghiên cứu, học tập, giải trí và sách phục vụ thiếu nhi.

Đoàn viên, thanh niên phường Cam Ranh đến tìm hiểu, đọc sách tại thư viện.

Thông qua hoạt động, Ban tổ chức mong muốn tạo không gian đọc sách, học tập và tiếp cận tri thức cho người dân, học sinh, đưa sách đến gần hơn với cộng đồng và thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trong Nhân dân. Đồng thời, góp phần hình thành thói quen tự học, khuyến khích khai thác cả tài liệu in và tài liệu số, nâng cao kỹ năng số, đổi mới tư duy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Chỉ tính riêng trong 2 ngày (1 và 2-10), Thư viện Cam Ranh đã đón gần 150 lượt cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân đến tham quan, đọc sách.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026).