Phường Cam Ranh tập huấn sử dụng phần mềm MISA OneAI cho 80 đại biểu

Chiều 18-9, UBND phường Cam Ranh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo MISA OneAI cho gần 80 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn, cơ sở giáo dục và đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Công ty Cổ phần MISA giới thiệu tổng quan về xu hướng phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) và những ứng dụng nổi bật của nền tảng AI hợp nhất MISA OneAI - đây là nền tảng tích hợp nhiều công nghệ AI tiên tiến trên cùng một hệ thống, giúp người dùng chỉ cần sử dụng một tài khoản để khai thác nhiều tính năng hỗ trợ công việc.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được hướng dẫn sử dụng, khai thác các tính năng cơ bản và nâng cao của phần mềm MISA OneAI trong quản lý, điều hành công việc; đồng thời tiếp cận các giải pháp ứng dụng AI trong xử lý văn bản, hỗ trợ ra quyết định và tối ưu hóa quy trình làm việc trong cơ quan hành chính.

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Cam Ranh.