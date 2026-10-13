Phường Cam Ranh tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng

Sáng 13-10, Đảng ủy phường Cam Ranh tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường và khoáng sản trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, Công an phường báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 08, ngày 14-10-2025 của Đảng ủy phường về công tác này. Theo đó, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng điểm được tăng cường; hoạt động tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trong lĩnh vực trật tự xây dựng, lực lượng chức năng đã thực hiện 318 lượt kiểm tra, qua đó phát hiện 15 trường hợp vi phạm, gồm 14 trường hợp xây dựng không phép trên đất nông nghiệp và 1 trường hợp xây dựng sai phép. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 15 trường hợp. Đến nay, có 12 trường hợp chấp hành nộp phạt với tổng số tiền hơn 303 triệu đồng; 3 trường hợp còn lại chưa chấp hành.

Bên cạnh đó, phường đã xử phạt 1 trường hợp vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, lập hồ sơ xử lý 1 trường hợp tập kết khoáng sản không rõ nguồn gốc.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy phường Cam Ranh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý địa bàn; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, nhất là ngoài giờ hành chính và vào ngày nghỉ. Qua đó, kiên quyết xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, góp phần giữ vững trật tự đô thị trên địa bàn phường.