Thời gian qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Cam Ranh chú trọng kiểm soát nguồn thực phẩm, thực hiện nghiêm quy trình chế biến và bảo đảm an toàn trong tổ chức bữa ăn cho học sinh. Cùng với đó, UBND phường tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các trường khắc phục những hạn chế, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm

Năm học này, phường Cam Ranh có 3 trường học với 3 trường chính và 8 phân hiệu. Trong đó, Trường Mầm non Hoa Mai có 1 trường chính và 3 phân hiệu, với 1.384 trẻ; Trường Tiểu học Cam Ranh có 1 trường chính và 3 phân hiệu, với 3.229 học sinh; Trường THCS Cam Ranh có 1 trường chính và 2 phân hiệu, với 3.385 học sinh. Việc tổ chức hàng nghìn suất ăn bán trú mỗi ngày đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, chia suất và lưu mẫu thức ăn.

Thực hiện lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn bán trú của Trường Mầm non Hoa Mai.

Cô Hồ Thị Gái - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai cho biết, trường được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 trường mầm non: Hoa Mai, 2-4, Cam Phú và Cam Phúc Nam. Hiện nay, nhà trường tổ chức bếp ăn bán trú cho 1.382 trẻ. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu. Nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bố trí bếp ăn khang trang, thông thoáng, đồng thời chú trọng nâng cao trách nhiệm của đội ngũ tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, xác định bảo đảm vệ sinh ở từng công đoạn là yêu cầu xuyên suốt.

“Bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm và phụ huynh. Vì vậy, bên cạnh kiểm soát nguồn nguyên liệu, tuân thủ quy trình chế biến, nhà trường chú trọng công khai thông tin, kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo vệ sức khỏe học sinh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh”, cô Hồ Thị Gái chia sẻ.

Đối với Trường Tiểu học Cam Ranh, nhà trường thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không có cơ sở bị nhắc nhở hay vi phạm xử phạt hành chính. Trường đã chủ động ký kết hợp đồng cung ứng thực phẩm rõ ràng, kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm tươi sống, sữa và thực phẩm chế biến sẵn ngay từ khâu tiếp nhận. Việc lưu mẫu thức ăn được thực hiện nghiêm túc theo quy định về số lượng, thời gian và điều kiện bảo quản.

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, thời gian qua, trên địa bàn phường Cam Ranh không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra tại các trường học.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Mới đây, đoàn kiểm tra của UBND phường Cam Ranh đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026 tại Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Tiểu học Cam Ranh và Trường THCS Cam Ranh. Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ quản lý, điều kiện cơ sở vật chất và việc thực hiện các quy định về chăm sóc, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đoàn kiểm tra liên ngành của phường Cam Ranh kiểm tra tại Trường Mầm non Hoa Mai.

Qua kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và tổ chức bán trú, đoàn ghi nhận các trường có tổ chức bán trú đã thành lập Ban Quản lý bán trú, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; cơ bản duy trì hồ sơ, sổ sách theo quy định. Việc giao nhận thực phẩm, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và thời hạn sử dụng được quan tâm thực hiện.

Các trường duy trì kiểm thực 3 bước (trước khi chế biến, trong quá trình chế biến, trước khi ăn), lưu mẫu thức ăn; thường xuyên vệ sinh khu vực bếp, nhà ăn, dụng cụ chế biến, bảo đảm điều kiện vệ sinh đối với người trực tiếp chế biến và phục vụ. Khu vực sơ chế, chế biến, chia suất ăn cơ bản được bố trí phù hợp; dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đáp ứng yêu cầu vệ sinh. Nguồn nước phục vụ chế biến, ăn uống và sinh hoạt cũng được quan tâm kiểm soát. Bên cạnh đó, công tác quản lý, chăm sóc học sinh trong giờ ăn, nghỉ và sinh hoạt tại trường được chú trọng.

Ông Trần Chí Bằng - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Ranh cho biết, qua kiểm tra, đoàn đã đề nghị các trường tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm; thực hiện nghiêm quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn và vệ sinh cơ sở, trang thiết bị. Các trường cũng cần rà soát, hoàn thiện phương án xử lý khi xảy ra hoặc nghi ngờ xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo đảm thực hiện kịp thời các biện pháp cấp cứu, khoanh vùng, niêm phong mẫu, truy xuất nguồn gốc và báo cáo theo quy định.

Đối với Trường THCS Cam Ranh, do trường không tổ chức bán trú, chỉ mở căn tin nên cần tiếp tục rà soát điều kiện hoạt động của căn tin; kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, thời hạn sử dụng hàng hóa; kiểm tra ngành nghề đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của đơn vị kinh doanh căn tin nếu thuộc diện phải cấp.

“UBND phường đã đề nghị các trường tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về tổ chức bán trú, bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm và an toàn cho học sinh. Việc ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn phải bảo đảm đầy đủ hồ sơ pháp lý, đáp ứng các điều kiện theo quy định. Đồng thời, UBND phường giao Phòng Văn hóa - Xã hội tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các trường khắc phục những nội dung cần hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn cho học sinh”, ông Trần Chí Bằng nhấn mạnh.