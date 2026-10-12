Phường Cam Ranh phối hợp tổ chức đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn

Chiều 12-10, UBND phường Cam Ranh phối hợp với Công an phường, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức “Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn” cho gần 300 cán bộ, công chức, lực lượng an ninh cơ sở, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn. Tham gia chương trình còn có Công an các xã, phường khu vực Cam Ranh, Cam Hiệp, Cam An, Khánh Sơn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như: Chuyển hướng không quan sát, đi không đúng làn đường, vi phạm tốc độ, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, giao xe cho người không đủ điều kiện.

Đoàn viên phường Cam Ranh thực hành lái xe an toàn.

Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị các kỹ năng thực hành thiết yếu như: Quan sát, chuyển hướng, nhường đường, vượt xe an toàn, phanh khẩn cấp, xử lý tình huống bất ngờ, nhận diện nguy cơ mất an toàn trong điều kiện mưa, đường trơn trượt, khuất tầm nhìn hoặc tại các điểm giao cắt phức tạp. Qua đó, giúp người tham gia giao thông nâng cao khả năng xử lý tình huống, hạn chế rủi ro và phòng ngừa tai nạn ngay từ cơ sở.

Thông qua chương trình góp phần lan tỏa kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn trong cộng đồng, qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh, an toàn trong Nhân dân trên địa bàn phường.