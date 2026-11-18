Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026), sáng 18-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cam Ranh phối hợp với Siêu thị Co.opmart Cam Ranh tổ chức lễ bàn giao dụng cụ tập thể dục ngoài trời.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cam Ranh tiếp nhận bảng tượng trưng bàn giao công trình cho từ đại diện Siêu thị Co.opmart Cam Ranh.

Tại buổi lễ, đại diện đơn vị tài trợ và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã thực hiện nghi thức bàn giao, tiếp nhận công trình gồm 7 bộ dụng cụ tập thể dục ngoài trời, gồm: Tập tay vai đôi, tập trượt tuyết, xà đơn 1 bậc, tập xà kép, tập toàn thân, tập lưng bụng đơn, tập đạp xe kết hợp xoay tay... Các bộ dụng cụ tập thể dục được lắp đặt tại công viên 22-8 (Tổ dân phố Lộc Sơn). Công trình do Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh và Siêu thị Co.opmart Cam Ranh tài trợ, với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Việc đưa các bộ dụng cụ tập thể dục vào sử dụng sẽ tạo thêm không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất cho người dân; góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng phường Cam Ranh ngày càng văn minh, phát triển.