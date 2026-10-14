Phường Cam Ranh phối hợp giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số

Sáng 14-10, UBND phường Cam Ranh phối hợp với Viettel Khánh Hòa tổ chức hội nghị giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số cho lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn; bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận và thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Viettel Khánh Hòa giới thiệu nền tảng số Viettel Tammi - hệ sinh thái tích hợp nhiều tiện ích, hướng đến tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Theo đó, nền tảng cung cấp các giải pháp thiết lập kênh thông tin chính thức của UBND phường; cập nhật thông tin, tuyên truyền chính sách; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trực tuyến và xây dựng các nhóm trao đổi thông tin theo từng tổ dân phố. Qua đó, giúp chính quyền truyền tải thông tin nhanh chóng, kịp thời; đồng thời nâng cao khả năng tiếp nhận, xử lý ý kiến của người dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đối với người dân, Viettel Tammi tích hợp nhiều tiện ích như: Tiếp cận thông tin chính thống, tương tác với chính quyền, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán hóa đơn và các dịch vụ thiết yếu trên cùng một nền tảng.

Thông qua hội nghị, phường Cam Ranh hướng đến nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ cán bộ cơ sở và thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng này trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số. Qua đó, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, xã hội số, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.