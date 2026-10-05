Phường Cam Ranh phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh

Sáng 5-10, Đảng ủy phường Cam Ranh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026). Phong trào được triển khai trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn phường, từ nay đến hết tháng 12-2026.

Tại buổi lễ, lãnh đạo phường kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nội dung thi đua tập trung vào hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; xây dựng chính quyền phục vụ; nâng cao chất lượng cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Cùng với đó, phường chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của Nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; tích cực học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh...

Phong trào thi đua được yêu cầu triển khai thiết thực, rõ việc, rõ trách nhiệm, có sản phẩm và kết quả cụ thể, tạo khí thế sôi nổi, góp phần xây dựng phường Cam Ranh ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển.

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Đảng ủy phường Cam Ranh đề nghị UBND phường và các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; xác định rõ những nội dung còn khó khăn, vướng mắc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Các cơ quan chuyên môn cụ thể hóa phong trào thi đua bằng những phần việc, công trình và nhiệm vụ cụ thể; bảo đảm rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và có kết quả thiết thực. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.