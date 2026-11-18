Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng là yêu cầu quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên. Tại phường Cam Ranh, công tác số hóa hồ sơ đảng viên được triển khai đồng bộ, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu đảng viên.

Bảo đảm dữ liệu chính xác

Từ những bộ hồ sơ giấy được lưu trữ qua nhiều thời kỳ, công tác số hóa đòi hỏi sự cẩn trọng trong từng khâu. Mỗi thông tin đều được rà soát, đối chiếu, bổ sung và chuẩn hóa, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ theo quy định. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Cam Ranh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cán bộ phụ trách, phối hợp với các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện. Theo thống kê, phường Cam Ranh có 6 đảng bộ trực thuộc cơ sở và 50 chi bộ với tổng số 1.372 hồ sơ đảng viên. Triển khai nhiệm vụ, các bộ phận đã tập trung rà soát, xác minh thông tin, kịp thời bổ sung những nội dung còn thiếu, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện.

Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Cam Ranh rà soát và số hóa hồ sơ đảng viên.

Bà Nguyễn Thị Minh Anh - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Cam Ranh cho biết, trong quá trình triển khai số hóa hồ sơ đảng viên gặp khó khăn là hồ sơ được hình thành qua nhiều thời kỳ, một số tài liệu cần xác minh, bổ sung mất nhiều thời gian. Do đó, từ việc rà soát hồ sơ giấy đến hoàn thiện dữ liệu điện tử đều đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự tỉ mỉ của đội ngũ cán bộ thực hiện. Vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy phường, cán bộ phụ trách và các chi bộ có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm chất lượng hồ sơ.

Tạo thuận lợi trong quản lý hồ sơ đảng viên

Đến nay, phường Cam Ranh đã hoàn thành chỉnh lý, scan và ký số 1.358/1.358 hồ sơ đảng viên thuộc diện số hóa, đạt 100%. Hệ thống cơ sở dữ liệu 4.0 ghi nhận 99% hồ sơ đạt chuẩn số hóa (không cập nhật hồ sơ của đảng viên lực lượng Công an và Quân sự). Đây là kết quả quan trọng, tạo tiền đề để phường tiếp tục hoàn thiện việc cập nhật, bảo đảm dữ liệu được quản lý đầy đủ, chính xác và thống nhất. Khi được cập nhật và khai thác hiệu quả, dữ liệu số sẽ góp phần rút ngắn thời gian tra cứu, thuận lợi cho công tác thống kê, tổng hợp, quản lý đảng viên, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Ông Cao Nho Trí - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cam Ranh cho biết, mục đích cốt lõi của số hóa hồ sơ đảng viên là chuẩn hóa dữ liệu nhằm hướng tới mục tiêu hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên đạt yêu cầu “Đúng - đủ - sạch - sống - bảo mật”, bảo đảm thông tin luôn thống nhất và xuyên suốt. Đồng thời, tạo bản sao lưu điện tử nhằm bảo hiểm tài liệu gốc, giảm thiểu nguy cơ hư hỏng, mất mát theo thời gian. Khi hồ sơ được số hóa sẽ kết nối liên thông để đồng bộ hồ sơ cá nhân vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung, phục vụ chia sẻ thông tin an toàn giữa các cơ quan Đảng và Nhà nước. Số hóa hồ sơ đảng viên có ý nghĩa chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giúp các cấp ủy quản lý sát sao, chặt chẽ đội ngũ đảng viên; hỗ trợ đắc lực cho công tác quy hoạch, đánh giá và bố trí cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại địa phương. Với kết quả đạt 99% hồ sơ đã được số hóa, địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện việc cập nhật dữ liệu lên hệ thống, bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, an toàn, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới.