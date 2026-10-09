Phường Cam Ranh: Nâng cao hiệu quả thực thi công vụ từ "6 rõ"

Thời gian qua, nhờ thực hiện phương châm “6 rõ”, năng lực chuyên môn, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức (CB-CC) phường Cam Ranh được nâng lên rõ rệt. Để hiểu rõ hơn sự chuyển biến này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lữ Ngọc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cam Ranh.

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

- Ông cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc hành chính của phường Cam Ranh đã thay đổi như thế nào?

- Hiện nay, nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền về cấp xã, đòi hỏi công việc phải được giải quyết nhanh, đúng thẩm quyền. Đối với phường Cam Ranh, áp lực thể hiện khá rõ ở những lĩnh vực có khối lượng hồ sơ lớn, liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như: Đất đai, xây dựng, tài chính - ngân sách, giải quyết thủ tục hành chính, an sinh xã hội, giáo dục, tổ chức bộ máy. Không những khối lượng công việc tăng lên mà tính chất công việc ngày càng phức tạp, yêu cầu phối hợp cao hơn. Một nhiệm vụ liên quan đến nhiều phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp. Vì vậy, CB-CC không chỉ cần nắm vững chuyên môn mà còn phải biết phối hợp, chủ động xử lý và chịu trách nhiệm đến cùng đối với nhiệm vụ được giao.

Điều đó yêu cầu phường Cam Ranh phải tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành công việc theo hướng “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả). Về bản chất, “6 rõ” nhằm khắc phục tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, “rõ người, rõ việc” là yêu cầu đầu tiên và mang tính nền tảng. Thực tiễn cho thấy, nhiều công việc chậm tiến độ hoặc không đạt kết quả mong muốn bắt nguồn từ việc không xác định rõ người chịu trách nhiệm chính. Khi nhiệm vụ được giao rõ, người chịu trách nhiệm rõ, thời hạn và sản phẩm đầu ra rõ thì việc theo dõi, đôn đốc cũng thuận lợi hơn, đồng thời tạo thước đo để đánh giá năng lực thực thi của CB-CC.

- Trong số các nhiệm vụ hiện nay, giải phóng mặt bằng các dự án đang đặt ra yêu cầu như thế nào đối với bộ máy phường?

- Giải phóng mặt bằng hiện là một trong những nhiệm vụ có khối lượng công việc lớn và phức tạp nhất của phường. Trên địa bàn đang triển khai nhiều dự án như đường Phan Bội Châu, đường Trường Chinh, đường Đặng Tất, Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh... Mỗi dự án lại có những đặc thù và vướng mắc khác nhau. Khó khăn nhất là phải giải quyết đồng thời nhiều vấn đề trong từng hồ sơ, trong khi yêu cầu về tiến độ dự án ngày càng cao. Do đó, công tác này đòi hỏi bộ máy phường phải thực sự chủ động, nhạy bén. Cơ quan tham mưu và công chức trực tiếp phụ trách phải nắm chắc hồ sơ, sát địa bàn, sát từng trường hợp; tăng cường đối thoại, giải thích để tạo đồng thuận; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý những vấn đề phát sinh. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất, không để ách tắc kéo dài.

CB-CC làm công tác giải phóng mặt bằng phải hiểu rõ quy định pháp luật, sát dân, dám tham mưu, dám chịu trách nhiệm và theo việc đến cùng. Đây là yêu cầu rất cao, nhưng cũng là điều kiện để phường vừa bảo đảm tiến độ các dự án, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Nhờ nắm chắc nguyên tắc đó, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đã có chuyển biến rõ rệt, đáp ứng yêu cầu tỉnh giao.

Phường Cam Ranh tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh.

Chủ động xử lý, theo đến cùng

- Việc gắn nhiệm vụ với tiến độ và kết quả cụ thể tạo áp lực không nhỏ. Vậy địa phương có giải pháp như thế nào để cán bộ, công chức không rơi vào tâm lý sợ sai, né tránh trách nhiệm. Trong đó người đứng đầu phải tạo điều kiện thế nào để cán bộ, công chức dám làm?

- Đánh giá CB-CC bằng kết quả công việc không phải tạo thêm áp lực để CB-CC sợ sai. Ngược lại, đây là cách để ghi nhận đúng hơn những CB-CC thực sự làm việc, dám nhận việc và chịu trách nhiệm về kết quả. Để làm được điều đó, trước hết người đứng đầu phải giao việc rõ. Khi giao nhiệm vụ phải xác định rõ người thực hiện, nội dung công việc, thời hạn, trách nhiệm, thẩm quyền và kết quả, sản phẩm cần đạt được. Khi nhiệm vụ đã rõ thì việc theo dõi, đôn đốc và đánh giá cũng có cơ sở cụ thể hơn.

Người đứng đầu phải đồng hành trong quá trình thực hiện, kịp thời định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Bên cạnh đó, phải phân biệt rõ giữa hành vi cố ý làm sai, thiếu trách nhiệm với những trường hợp CB-CC chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, nhưng trong quá trình thực hiện phát sinh vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Người đứng đầu phải có trách nhiệm cùng CB-CC tháo gỡ, không để CB-CC vì sợ trách nhiệm mà không dám đề xuất, không dám nhận việc khó.

- Sau một thời gian vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và xử lý khối lượng công việc lớn, đội ngũ cán bộ, công chức phường thay đổi rõ nhất ở điểm nào?

- Điểm tôi thấy rõ nhất là tư duy và tác phong làm việc của CB-CC đang chuyển từ “chờ việc” sang “chủ động giải quyết việc”. CB-CC đã thể hiện rõ tính chủ động, khả năng phối hợp và trách nhiệm trong xử lý công việc. Trước đây, CB-CC có thể quen với việc xử lý công việc theo quy trình, theo hồ sơ đến đâu thì giải quyết đến đó. Trong điều kiện hiện nay, cách làm đó không còn phù hợp. Nhiệm vụ được giao phải xác định rõ sản phẩm, thời hạn; vấn đề phát sinh phải chủ động tham mưu, phối hợp xử lý, không chờ đến khi công việc bị chậm mới báo cáo.

Qua thực tiễn vận hành, tôi cũng thấy CB-CC trưởng thành hơn về khả năng phối hợp và xử lý những vấn đề liên ngành. Nhiều việc không còn là câu chuyện của riêng một phòng mà đòi hỏi CB-CC phải cùng nhau giải quyết trên tinh thần trách nhiệm chung. Đặc biệt, chúng tôi đang từng bước thay đổi cách nhìn về đánh giá CB-CC. Không chỉ xem CB-CC đã làm những gì, mà quan trọng hơn là việc được giao đã tạo ra kết quả gì, sản phẩm cụ thể ra sao và người dân, tổ chức có được phục vụ tốt hơn hay không. Tôi cho rằng chính khối lượng công việc thực tế đang là điều kiện để CB-CC rèn luyện và trưởng thành. Qua công việc khó mới nhìn rõ năng lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng tổ chức thực hiện của từng người.

- Trân trọng cảm ơn ông!