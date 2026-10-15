Phường Cam Ranh kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều 15-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Cam Ranh tổ chức chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (18-10-1946 - 18-10-2026), với chủ đề “Tự hào truyền thống - Rạng ngời phụ nữ Cam Ranh”.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHPN Việt Nam; khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời, ôn lại sự kiện 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh. Hoạt động là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong các phong trào thi đua tại địa phương.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Ranh tặng quà tri ân các cán bộ, hội viên.

Dịp này, Hội LHPN phường Cam Ranh tặng quà tri ân các cán bộ, hội viên có nhiều đóng góp tích cực trong công tác hội và phong trào phụ nữ phường thời gian qua. Thông qua chương trình, Hội LHPN phường Cam Ranh tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, sự tự tin và trách nhiệm của cán bộ, hội viên.