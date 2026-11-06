Phường Cam Ranh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11

Ngày 6-11, UBND phường Cam Ranh tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11). Tham dự có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, cùng đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và đại diện các tổ dân phố, tổ hòa giải trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường đã ôn lại truyền thống 80 năm hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam (9-11-1946 - 9-11-2026); đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cách làm sáng tạo của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian qua.

Quang cảnh hội nghị.

Lãnh đạo UBND phường cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi pháp luật. Qua đó, lãnh đạo UBND phường kêu gọi đội ngũ cán bộ, công chức phải gương mẫu đi đầu, đưa pháp luật trở nên “dễ hiểu, dễ nhớ”; các tổ hòa giải phát huy vai trò “cánh tay nối dài” gắn kết tình làng nghĩa xóm; mỗi người dân hãy là một công dân gương mẫu, sống và làm việc theo Hiến pháp.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được quán triệt tinh thần Nghị quyết số 66, ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; những nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026, qua đó giúp cán bộ cơ sở và người dân cập nhật kịp thời các quy định mới.