Phường Cam Ranh hiệp đồng phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2026

Ngày 1-10, UBND phường Cam Ranh tổ chức hội nghị công tác hiệp đồng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn phường năm 2026.

Tại hội nghị, UBND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan đã thảo luận, thống nhất các phương án ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra, gồm: Ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; động đất, sóng thần; bão và siêu bão. Trọng tâm là phương án sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia sơ tán Nhân dân, phân tán tài sản, cấp cứu, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Lãnh đạo phường Cam Ranh quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị.

Theo phương án hiệp đồng, ngoài lực lượng, phương tiện của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường, các đơn vị phối hợp sẵn sàng huy động gần 300 người cùng hàng chục phương tiện, trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Lực lượng được tổ chức cơ động ứng cứu tại các khu vực trọng điểm, nhất là tuyến ven biển, đảo, bán đảo và những vùng có nguy cơ ngập lụt; hỗ trợ di dời người dân, tài sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn; tham gia cứu trợ, khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường Cam Ranh trình bày phương án hiệp đồng.

Đối với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, UBND phường đề nghị đơn vị phối hợp hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; hỗ trợ ngư dân chằng chống, neo đậu phương tiện, hạn chế va đập; phối hợp với Đồn Biên phòng Cam Ranh quản lý tàu thuyền của các địa phương khác vào tránh bão; đồng thời sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên biển, cứu hộ, lai dắt tàu thuyền gặp nạn.

Các lực lượng tiếp tục thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, chủ động xây dựng phương án sát với đặc điểm địa bàn và diễn biến từng tình huống. Qua đó, bảo đảm công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả được triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, không để chồng chéo nhiệm vụ, địa bàn hoặc bỏ sót khu vực xảy ra sự cố, thiên tai.

Trên cơ sở kế hoạch hiệp đồng, UBND phường đề nghị chỉ huy các đơn vị tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án tham gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, nắm chắc các khu vực trọng điểm, chủ động phối hợp xử lý hiệu quả khi có tình huống phát sinh.