Các đơn vị phường Cam Ly - Đà Lạt ra quân khơi thông dòng chảy, giảm ngập úng trên địa bàn

Những ngày qua, trên địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt xuất hiện nhiều đợt mưa lớn, khiến một số khu vực xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ. Qua kiểm tra thực tế, địa phương xác định một trong những nguyên nhân là hệ thống các tuyến mương thoát nước tại một số khu vực còn nhỏ hẹp, trong khi lượng nước đổ về lớn, dẫn đến khả năng tiêu thoát không đáp ứng kịp thời.

Một số vị trí trên các tuyến sông, suối, dòng chảy trên địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt bị ảnh hưởng do bùn đất, rác thải và vật liệu bồi lấp, làm thu hẹp tiết diện thoát nước

Bên cạnh đó, tại một số vị trí trên các tuyến sông, suối, dòng chảy bị ảnh hưởng do bùn đất, rác thải và vật liệu bồi lấp, làm thu hẹp tiết diện thoát nước. Khi xảy ra mưa lớn kéo dài, lượng nước tập trung nhanh, gây áp lực lên hệ thống tiêu thoát và làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại những khu vực thấp trũng.

Phường Cam Ly - Đà Lạt triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức nạo vét tại những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy

Trước tình hình trên, phường Cam Ly - Đà Lạt đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức nạo vét, phát quang, thu dọn đất đá, rác thải và các vật cản tại những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy. Việc ra quân được thực hiện ngay trong thời điểm mưa lớn còn diễn biến phức tạp, thể hiện tinh thần chủ động của chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Các đơn vị chức năng thực hiện phát quang hai bên bờ suối Cam Ly

Các lực lượng tham gia tập trung xử lý những điểm bị bồi lấp, khơi thông các đoạn dòng chảy bị thu hẹp, đồng thời kiểm tra những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng để kịp thời có phương án xử lý. Việc này không chỉ góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước trước mắt mà còn hạn chế tình trạng nước dâng, tràn vào khu dân cư khi xuất hiện các trận mưa có cường độ lớn.

Các phương tiện tổ chức nạo vét, phát quang, thu dọn đất đá, rác thải và các vật cản tại những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến dòng chảy

Cùng với các giải pháp trước mắt, phường sẽ tiếp tục rà soát hệ thống mương, cống, sông, suối; xác định những vị trí có nguy cơ ngập úng cao để có phương án khắc phục phù hợp, từng bước nâng cao năng lực tiêu thoát nước trên địa bàn.

Mặt khác, phường Cam Ly - Đà Lạt cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không xả rác, đất đá và các vật liệu gây cản trở dòng chảy xuống mương, cống, sông, suối. Qua đó, góp phần duy trì sự thông thoáng của hệ thống thoát nước, hạn chế phát sinh các điểm nghẽn và cùng chính quyền địa phương chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tối đa nguy cơ ngập úng do mưa lớn.