Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đi thực tế, kiểm tra thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt

Thu ngân sách đạt tiến độ tích cực

Theo UBND phường Cam Ly - Đà Lạt, tính đến thời điểm tháng 11/2026, tổng thu ngân sách do phường quản lý đạt 162,216 tỷ đồng trên tổng dự toán 176,096 tỷ đồng, tương đương 92,1% kế hoạch năm. Trong đó, thu thuế, phí và lệ phí đạt 121,153 tỷ đồng, bằng 85,1% dự toán; thu từ nhà, đất đạt 38,662 tỷ đồng, bằng 116,1%; các khoản thu khác đạt 2,987 tỷ đồng, bằng 597,4% kế hoạch.

Đặc biệt, nguồn thu từ nhà, đất và các khoản thu khác đã vượt dự toán, góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ thu ngân sách chung. Trên cơ sở kết quả đạt được, phường đặt mục tiêu tổng thu ngân sách cả năm đạt khoảng 193,705 tỷ đồng, bằng 110% dự toán được giao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tiếp tục rà soát các nguồn thu, tăng cường quản lý địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ tài chính. Công tác quản lý thuế được chú trọng, nhất là đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ, thương mại và các lĩnh vực có phát sinh nguồn thu; đồng thời tăng cường kiểm tra, hạn chế tình trạng thất thu, nợ đọng thuế.

Phường Cam Ly - Đà Lạt tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn

Ông Nguyễn Văn Triêm, Phó Chủ tịch UBND phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết, kết quả thu ngân sách đạt được trong 11 tháng là sự nỗ lực của địa phương trong công tác quản lý, điều hành và khai thác các nguồn thu. Đây là cơ sở quan trọng để phường phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm 2026. Trong tháng cuối năm, UBND phường sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát từng khoản thu, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, kịp thời và đúng quy định.

Đẩy nhanh giải ngân, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác giải ngân vốn đầu tư công được phường Cam Ly - Đà Lạt tập trung chỉ đạo. Đến hết tháng 11, giá trị giải ngân đạt 28,303 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 34,433 tỷ đồng, tương đương 82,2%.

Để nâng cao tỷ lệ giải ngân, địa phương đang tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình, dự án; phối hợp rà soát, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Các nội dung liên quan đến duy tu, sửa chữa đường giao thông, sơn vạch đường, bổ sung biển báo và khắc phục những tuyến đường hư hỏng được quan tâm thực hiện, góp phần cải thiện hạ tầng và bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với một số dự án còn vướng mắc về mặt bằng, phường tiếp tục đối thoại, vận động và phối hợp giải quyết các kiến nghị của hộ dân tại khu vực đường Yết Kiêu, đường Vành đai và suối Hai Bà Trưng. Đây là những nhiệm vụ cần tập trung để sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai công trình theo tiến độ.

Bên cạnh đó, nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cũng được địa phương quan tâm thực hiện. Đối với chương trình phát triển văn hóa năm 2026, phường đã giải ngân 640 triệu đồng trong tổng số 654 triệu đồng được phân bổ, đạt 97,86% kế hoạch. Với nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch vốn năm 2026 là 1,326 tỷ đồng, đã giải ngân 435 triệu đồng, đạt 32,8%; địa phương ước giải ngân hết kế hoạch trong năm.

Tuyến đường Cam Ly - Phước Thành hoàn thành đi qua khu nông nghiệp công nghệ cao nối vào nhiều điểm du lịch nổi tiếng góp phần cải thiện hạ tầng và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn (ảnh Nguyễn Nghĩa)

Theo ông Nguyễn Văn Triêm, giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn gắn trực tiếp với hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng các công trình phục vụ đời sống người dân. Vì vậy, phường xác định phải chủ động rà soát từng dự án, phân công trách nhiệm cụ thể, kịp thời xử lý những vướng mắc thuộc thẩm quyền; đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán vốn. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2026.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, phường Cam Ly - Đà Lạt kỳ vọng hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách, giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống Nhân dân.