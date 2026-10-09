Phường Cam Ly - Đà Lạt đồng bộ chỉnh trang đô thị, hướng đến Festival Hoa 2026

Các đơn vị phường Cam Ly - Đà Lạt ra quân khơi thông dòng chảy, giảm ngập úng trên địa bàn

Chỉnh trang đô thị, tạo diện mạo xanh - sạch - đẹp

Những ngày đầu tháng 10, cùng với các hoạt động hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026, phường Cam Ly - Đà Lạt tập trung triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, khơi thông dòng chảy, vệ sinh đường phố và lập lại trật tự đô thị.

Đây được xem là những phần việc thiết thực nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng hình ảnh đô thị văn minh trước thềm lễ hội.

Mới đây, UBND phường Cam Ly - Đà Lạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh, khơi thông dòng chảy và làm sạch môi trường tại khu vực suối Cam Ly. Hoạt động được triển khai trong bối cảnh những đợt mưa lớn gần đây gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn.

Các đơn vị chức năng thực hiện phát quang 2 bên bờ suối Cam Ly

Qua kiểm tra thực tế, địa phương xác định một số tuyến mương thoát nước còn nhỏ hẹp, trong khi lượng nước đổ về lớn; đồng thời, bùn đất, rác thải và vật liệu bồi lấp tại một số vị trí trên sông, suối làm thu hẹp tiết diện thoát nước.

Trước tình hình đó, phường huy động lực lượng, phương tiện thu dọn đất đá, rác thải, xử lý các điểm bồi lấp, khơi thông những đoạn dòng chảy bị cản trở, góp phần nâng cao khả năng tiêu thoát nước và chủ động phòng ngừa thiệt hại do mưa lớn.

Lực lượng chức năng phường Cam Ly - Đà Lạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè trên địa bàn

Song song với công tác bảo vệ môi trường, phường tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị, tập trung tại những khu vực thường xuyên phát sinh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán. Trong đó, khu vực chợ Ngô Quyền được xác định là một trong những điểm cần tập trung xử lý do tình trạng buôn bán tự phát còn tái diễn.

Ông Trần Ngọc Tuân, chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết, địa phương đang tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Qua đó, từng bước lập lại trật tự, bảo đảm mỹ quan đường phố và xây dựng không gian đô thị xanh, sạch, đẹp.

Việc lập lại trật tự đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường không chỉ phục vụ Festival Hoa Đà Lạt mà còn hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, tạo diện mạo phố phường sáng, xanh, sạch, đẹp bền vững. Ông Trần Ngọc Tuân, chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Cam Ly - Đà Lạt

Cùng với các giải pháp của chính quyền, phường Cam Ly - Đà Lạt phát động phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” tại Trường Tiểu học Lê Lợi, kêu gọi cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân tích cực tham gia vệ sinh đường phố, khu dân cư, trường học; thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, trồng hoa và duy trì cảnh quan tại các tuyến đường.

Lực lượng chức năng phường Cam Ly - Đà Lạt ra quân lập lại trật tự vỉa hè trên địa bàn

Điểm nhấn của phong trào là nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân trong giữ gìn môi trường sống, đưa việc vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan trở thành hoạt động thường xuyên, thay vì chỉ tập trung thực hiện trong thời gian diễn ra lễ hội. Đây cũng là nền tảng để xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong cộng đồng.

Đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật và không gian hoa

Không chỉ tập trung chỉnh trang đô thị, phường Cam Ly - Đà Lạt còn xây dựng nhiều chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI, hướng đến kết hợp hài hòa giữa cảnh quan hoa, bản sắc văn hóa địa phương và các hoạt động nghệ thuật phục vụ người dân, du khách.

Theo kế hoạch, từ tháng 7/2026 - 1/2027, địa phương dự kiến tổ chức trưng bày Không gian văn hóa Tây Nguyên và Không gian văn hóa Cồng chiêng tại Khu du lịch Cao Nguyên Hoa Đà Lạt. Đây là hoạt động góp phần giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tạo thêm điểm nhấn trải nghiệm cho du khách khi đến với Đà Lạt trong mùa lễ hội.

Các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh, tôn tạo cảnh quan trên địa bàn

Cũng tại Khu du lịch Cao Nguyên Hoa Đà Lạt, chương trình nghệ thuật “Âm vang đại ngàn” dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026, với quy mô phục vụ khoảng 1.500 khách. Theo phương án dự kiến, đơn vị phối hợp xã hội hóa sẽ mời các đoàn nghệ thuật cồng chiêng từ các tỉnh đến biểu diễn, góp phần tạo không gian giao lưu văn hóa, mang đến những trải nghiệm đặc sắc về âm nhạc và văn hóa Tây Nguyên.

Một trong những nội dung trọng tâm khác là phát động chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - năm 2026”. Trong đó, địa phương dự kiến xây dựng các tuyến đường hoa tại 6 tuyến đường gồm: Hoàng Văn Thụ, Vạn Thành, Lê Lai, Trần Bình Trọng, Hoàng Diệu và Thi Sách, với sự tham gia của các cơ sở kinh doanh, người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên phường Cam Ly - Đà Lạt ra quân thực hiện dọn dẹp vệ sinh, tôn tạo cảnh quan trên địa bàn

Ngoài ra, hội thi “Mỗi Tổ dân phố một tuyến đường Hoa” dự kiến được triển khai trên toàn địa bàn, với mục tiêu xây dựng 16 tuyến đường hoa tương ứng với 16 tổ dân phố. Từ tháng 9 - 12/2026, các tổ dân phố sẽ vận động người dân chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh; dự kiến tháng 1/2027 tổ chức chấm điểm, tổng kết phong trào.

Bên cạnh đó, hội thi “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” dự kiến diễn ra trong tháng 11 và tháng 12/2026, tạo động lực để các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị duy trì cảnh quan sạch đẹp, xây dựng môi trường sống văn minh.

Hoạt động vẽ tranh bích họa tại khu vực đường Ngô Quyền, gồm: các bức tường quanh trụ sở Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng và Trường THCS Lam Sơn, được dự kiến thực hiện từ tháng 10/2026 - 1/2027, góp phần làm mới không gian đô thị bằng những hình ảnh sinh động, giàu tính thẩm mỹ.

Đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng cảnh quan “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Với sự chuẩn bị đồng bộ từ chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường đến tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và xây dựng không gian hoa, phường Cam Ly - Đà Lạt đang từng bước tạo nền tảng để các chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI được triển khai thiết thực, hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt thân thiện, xanh và giàu bản sắc đến du khách gần xa.