Phường Cẩm Lệ và phường Hòa Xuân ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình thiết yếu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: VĂN HẢI

Trong 9 tháng đầu năm 2026, phường Cẩm Lệ và phường Hòa Xuân tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số, cải cách hành chính, quản lý đô thị và bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ.

Đảng bộ phường Cẩm Lệ hiện có 4.363 đảng viên, đã hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa toàn bộ hồ sơ đảng viên. Đảng bộ phường Hòa Xuân có 3.223 đảng viên, kết nạp 94 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu thành phố giao.

Đến giữa tháng 9, tổng thu ngân sách trên địa bàn Cẩm Lệ đạt hơn 1.089 tỷ đồng, bằng 60% dự toán; Hòa Xuân đạt hơn 699 tỷ đồng, bằng gần 72% dự toán.

Hai địa phương cũng tập trung đẩy nhanh các công trình chuyển tiếp, dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư. Tổng giá trị giải ngân các nguồn vốn của Cẩm Lệ đạt hơn 87,8 tỷ đồng, bằng 47,9% kế hoạch; Hòa Xuân giải ngân hơn 93 tỷ đồng, đạt 62,4%.

Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và triển khai một số dự án trọng điểm tiếp tục được quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VĂN HẢI

Tại buổi làm việc, phường Cẩm Lệ kiến nghị thành phố quan tâm bổ sung nhân lực còn thiếu, hỗ trợ nguồn vốn thanh toán cho các công trình đang triển khai trong bối cảnh nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch; đồng thời đẩy nhanh đấu giá quỹ đất tái định cư để tạo nguồn thu ổn định cho đầu tư phát triển.

Phường Hòa Xuân kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng giáo dục, y tế và công trình dân sinh phù hợp với quy mô dân số, tốc độ đô thị hóa của địa phương. Trong đó, phường đề xuất triển khai 3 dự án trường học với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 349 tỷ đồng, đồng thời xem xét chủ trương xây mới Trạm Y tế phường.

Địa phương cũng đề nghị sớm xử lý tình trạng ngập úng tại một số khu dân cư; hoàn thiện quy hoạch, chỉ giới giao thông và hồ sơ đất đai, tái định cư còn tồn tại; đầu tư công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng và trụ sở cho các cơ quan, lực lượng.

Các sở, ngành và địa phương trao đổi giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch, bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng và xử lý các thủ tục đầu tư; đồng thời làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với chính quyền cơ sở.

Việc lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư cần gắn với nhu cầu dân sinh, khả năng hoàn thành và hiệu quả sử dụng vốn; qua đó tạo chuyển biến thực chất về hạ tầng và phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận những kết quả của hai phường trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai đầu tư công.

Lễ khởi công Dự án nút giao thông cầu Hòa Xuân vào tháng 8/2026 - công trình trọng điểm tại địa phương. Ảnh: ANH QUÂN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu phường Cẩm Lệ và phường Hòa Xuân chủ động thực hiện đầy đủ thẩm quyền được phân cấp, thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, linh hoạt điều chỉnh vốn trong nội bộ kế hoạch và khẩn trương hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, không chờ đến khi được bố trí vốn mới triển khai.

Đối với công tác quy hoạch, các nội dung phải được thực hiện đồng bộ với quy hoạch chung thành phố. Phường Hòa Xuân cần sớm hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để trình phê duyệt ngay sau khi quy hoạch chung được thông qua, bảo đảm khớp nối khu vực Hòa Châu và Hòa Phước trước đây.

Hai phường phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu khai thác không gian hai bên sông Cẩm Lệ, gắn với phát triển cảnh quan, dịch vụ và các dự án lớn của thành phố.

Phường Cẩm Lệ cần chủ động rà soát quỹ đất, làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất để đưa các khu đất đủ điều kiện vào kế hoạch đấu giá.

Đối với các dự án trường học, trạm y tế, công viên, trụ sở và công trình dân sinh cấp thiết tại phường Hòa Xuân, địa phương phối hợp cơ quan chuyên môn xác định thứ tự ưu tiên, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để thành phố xem xét cân đối nguồn lực.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phân loại, xử lý những vụ việc tồn đọng theo đúng thẩm quyền; Văn phòng UBND thành phố tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời hạn giải quyết; tránh để khó khăn kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân và tiến độ phát triển của địa phương.