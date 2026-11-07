Phường Cẩm Lệ tổ chức ngày hội việc làm năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội. Ảnh: TÂM ĐAN

Ngày hội thu hút khoảng 700 người tham dự cùng khoảng 20 doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị tư vấn việc làm.

Chương trình dành sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu và khả năng tham gia lao động; học sinh, đoàn viên, thanh niên và những người chưa có việc làm hoặc có việc làm chưa ổn định.

Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm diễn ra sôi nổi tại ngày hội. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo lãnh đạo phường Cẩm Lệ, ngày hội được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối thiết thực, hiệu quả giữa ba chủ thể: chính quyền địa phương, người lao động và doanh nghiệp.

Thông qua các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, cung cấp thông tin tuyển dụng, ngày hội giúp người lao động có cơ hội lựa chọn công việc phù hợp với trình độ, năng lực và nguyện vọng bản thân.