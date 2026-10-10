Phường Cẩm Lệ thúc đẩy chuyển đổi số, định hình thế hệ công dân số

Phát biểu tại buổi mít tinh, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Lệ Nguyễn Phước Sơn cho biết, chuyển đổi số góp phần đổi mới phương thức quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Lệ Nguyễn Phước Sơn phát biểu tại buổi mít tinh.

Chuyển đổi số cũng mở ra những phương thức sản xuất, kinh doanh mới cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng hóa đơn điện tử, mã QR, phát triển thương mại điện tử và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với người dân, chuyển đổi số trước hết phải mang lại sự thuận tiện, an toàn và những lợi ích thiết thực trong cuộc sống. Vì vậy, UBND phường Cẩm Lệ xác định người dân là trung tâm của chuyển đổi số, trong đó hiệu quả sử dụng thực tế của người dân là thước đo đánh giá kết quả chuyển đổi số.

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Công dân số Việt Nam.

Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, UBND phường Cẩm Lệ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, trường học, doanh nghiệp, tổ dân phố, các Tổ Công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06.

Trong đó, Tổ trưởng tổ dân phố, thành viên các Tổ Công nghệ số cộng đồng và Tổ công tác triển khai Đề án 06, đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể cần tiếp tục phát huy vai trò hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số an toàn, thiết thực và hiệu quả. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên hãy trở thành một tuyên truyền viên số tại cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

UBND phường Cẩm Lệ thành lập 32 Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Lệ Nguyễn Phước Sơn bày tỏ tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hành động, phong trào chuyển đổi số trên địa bàn phường sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu dân cư sẽ có những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và công dân số Cẩm Lệ; phục vụ ngày càng tốt hơn đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường Cẩm Lệ ngày càng văn minh, hiện đại.

Dịp này, UBND phường Cẩm Lệ phát động Hội thi sản phẩm số, đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, gắn với 3 chương trình “Cẩm Lệ sáng tạo - Cẩm Lệ xanh - Cẩm Lệ số”, nhằm khuyến khích các sáng kiến xuất phát từ thực tiễn đời sống, sản xuất, kinh doanh và công tác quản lý trên địa bàn.